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Ілон Маск провів "вражаючий" спаринг перед поєдинком з Цукербергом

28 червня 2023 17:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ілон Маск провів "вражаючий" спаринг перед поєдинком з Цукербергом
Бізнесмен Ілон Маск. Фото: instagram.com/simpliciterpulchra/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Бізнесмен та голова компанії Tesla Ілон Маск готується до майбутнього бою із засновником Facebook Марком Цукербергом. Так, Маск провів тренування з вченим Лекс Фрідман.

Про це Фрідман повідомив у своєму Twitter.

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Лекс займається дослідженням штучного інтелекту і має чорний пояс по джиу-джитс. Вчений був під враженням від фізичної форми Маска та поділився спільними фотографіями з тренування.

Ілон Маск та Лекс Фрідман. Фото: twitter.com/lexfridman
Ілон Маск та Лекс Фрідман. Фото: twitter.com/lexfridman

"Вчора я провів імпровізоване тренування з Ілоном Маском протягом кількох годин. Я надзвичайно вражений його силою, потужністю та вмінням діяти як на ногах, так і на підлозі. Це було епічно. Те, як Ілон та Марк займаються бойовими мистецтвами, справді надихає", — розповів спарринг-партнер Ілона Маска.

Про бій Маска проти Цукерберга повідомили минулого тижня. Приводом стало те, що директор з продуктів компанії Facebook Кріс Кок представив проект під назвою Threads, конкурентний Twitter, який належить Маску.

Марк Цукерберг, до речі, займається джіу-джитсу, але Маска це не налякало.

Раніше бій прокоментувала мати Ілона Маска, модель Мей Маск. Яка повідомила, що скасувала бій. Але судячи з останніх новин, поєдинок, можливо, таки відбудеться.

Нагадаємо, власник компанії Twitter Ілон Маск переглянув своє рішення та розблокував акаунти журналістів, які критикували його дії. До цього бізнесмен оголосив, що соцмережа видалить їхні профілі. 

Раніше мама бізнесмена Ілона Маска, 74-річна модель Мей, взяла участь у модному показі. Жінка вразила виходом у вбранні кольору фуксія.

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