В результате ракетной атаки на Львов у Христины Соловий выбило окна: состояние певицы

Певица Христина Соловий. Фото: Julian Kuhllevskyy

В ночь на 6 июля Львов пережил самую большую с начала полномасштабной войны ракетную атаку на гражданскую инфраструктуру. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. От террора оккупантов пострадала и певица Христина Соловий.

Об этом она сообщила в сториз своего Instagram.

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30-летняя певица сообщила, что в ее доме в результате взрывной волны выбиты окна. Звездная уроженка Львовской области не стала показывать фото. Но лаконично рассказала подписчикам о своем состоянии.

"Жива, здорова. Надеюсь, вы тоже", — написала Христина.

Скриншот: Instagram/soloviyka

Что известно об обстреле Львова

На месте поражения жилого дома российской ракетой во Львове идет спасательная операция. В двух квартирах предположительно остаются заблокированными местные жители. Об этом заявил в эфире национального телемарафона единственных новостей руководитель пресс-службы ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев. На момент написания новости было известно о трех погибших. Десятки украинцев пострадали, остальных эвакуировали.

Последствия ракетной атаки на Львов 6 июля 2023 года. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, каким регионам Украины угрожают "Калибры".

Также мы рассказывали, что поэт, музыкант Сергей Жадан и Кристина Соловой заинтриговали публику жаркими объятиями на сцене.