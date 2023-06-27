Жадан та Соловій заінтригували публіку палкими обіймами на сцені

Співачка Христина Соловій. Фото: instagram.com/soloviyka

Соліст гурту "Жадан і собаки" Сергій Жадан та співачка Христина Соловій знову дали привід говорити про їхній роман. Артисти підігріли чутки про свої стосунки під час концерту.

Відео з концерту прихильники поширили у соцмережі.

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Під час дуетної пісні на концерті у Львові Соловій та Жадан не стримували свої почуття. Жадан не зводив очей з Христини. Пара заінтригувала публіку ніжними обіймами.

Жадан та Соловій поки що офіційно не підтвердили свій роман. Чутки про стосунки артистів почали ширитися після того, як їх помітили під час романтичної прогулянки Львовом. Пара трималася за руки.

Нещодавно стало відомо про розлучення письменника та музиканта Сергія Жадана зі своєю дружиною, з якою він був разом 15 років.

У них є 10-річна донька Марія. Ірина працювала у харківському видавництві "Фоліо", де й познайомилась з артистом. Вона керує благодійним фондом Сергія Жадана.

Нагадаємо, на тлі чуток про роман Жадан та Соловій вийшли разом на сцену у Львові.

Також стало відомо, що Христина Соловій презентувала кліп до саундтреку мультфільму "Мавка. Лісова пісня".