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Обладатель "Грэмми", который знаком с Зеленским, спел "Червону руту" в центре столицы

12 апреля 2023 15:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Обладатель "Грэмми", который знаком с Зеленским, спел "Червону руту" в центре столицы
Американский кантри-певец Брэд Пейсли. Фото: holler.country
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В конце января этого года Президент Украины Владимир Зеленский пообщался видеосвязью с американским кантри-певцом Брэдом Пейсли и поблагодарил его за поддержку украинского народа на фоне постоянных атак со стороны России. Многократный обладатель премии "Грэмми" стал послом фандрайзинговой платформы UNITED24. В среду, 12 апреля, Брэд был замечен в столице Украины.

Об этом в своем Facebook сообщил блогер Алексей Мочалов.

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Легендарный музыкант прогулялся по центру столицы. Его видели у станции метро Площадь Льва Толстого, а также на Михайловской площади. Бреда сопровождали фотокорреспонденты, а также случайные прохожие. Несмотря на дождь и неприятную погоду, Пейсли сыграл несколько композиций из своего репертуара. А также порадовал украинцев исполнением песни "Червона рута".

50-летний артист охотно общался с киевлянами и гостями столицы. И принимал от них подарки. Подробные подробности звездного визита в Украину пока не известны.

Брэд Пейсли общается с киевлянами. Фото: Facebook/alex.mochanov
Брэд Пейсли принимает подарки от украинцев. Фото: Facebook/alex.mochanov

"Отсюда Пейсли повезет не только видео и гитару. Впечатление. Ощущение. Понимание. Уверенность в том, что мы на правильной светлой стороне. И что мы победим и вернемся к нормальной мирной жизни. Не сразу и не все, но у всех нет другого" пути. И мы знаем, какую цену за это платим", — написал Алексей Мочалов.

Напомним, ранее мы писали, что фронтмен британской группы Bring Me the Horizon, Оливер Сайкс, записал трогательное видео для украинцев. Также мы рассказывали, что звезда "Викингов" Кэтрин Винник стала послом фандрайзинговой платформы UNITED24.

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