Зірка "Вікінгів" Кетрін Винник стала амбасадоркою фандрейзингової платформи UNITED24
Канадська акторка українського походження Кетрін Винник стала амбасадоркою UNITED24. До партнерів платформи також долучився її благодійний фонд.
Про це повідомляється у соцмережах фандрайзингової платформи UNITED24.
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Деталі
Винник зосередиться на програмі "Відбудова України", яка допоможе відновлювати будинки у зруйнованих війною областях.
"Дім — це місце, де сім’я збирається разом. Де розділяють любов і де народжуються спогади. Програма відбудови України відновить не лише домівки, а й збере родини знов", — розповіла акторка про нинішню діяльність The Winnick Foundation.
The Winnick Foundation була заснована для допомоги жінкам і дітям у всьому світі. Але після початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році фундація спрямувала зусилля на подолання гуманітарної кризи в Україні. Це привернуло увагу Президента Володимира Зеленського, який минулого року запросив Кетрін Винник до Києва на святкування 31-ї річниці Незалежності України.
Під час нещодавнього відеодзвінка вони обговорили деталі співпраці, зокрема те, як The Winnick Foundation у партнерстві з UNITED24 може покращити життя українців, які втратили свої домівки внаслідок російських обстрілів.
"Дуже дякую, що ви з нами. Ми вдячні, що ви вирішили стати амбасадором UNITED24, і стали першою амбасадоркою UNITED24 з Канади, з якою нас багато пов’язує", — сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка фільмів "Люди в чорному", американський актор Томмі Лі Джонс звернувся до українців. Також ми розповідали, що благодійний фонд британського співака Елтона Джона пожертвує через фандрайзингову платформу UNITED24 125 тисяч доларів.