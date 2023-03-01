Кетрін Винник стала амбасадоркою фандрейзингової платформи UNITED24

Канадська акторка українського походження Кетрін Винник

Канадська акторка українського походження Кетрін Винник стала амбасадоркою UNITED24. До партнерів платформи також долучився її благодійний фонд.

Про це повідомляється у соцмережах фандрайзингової платформи UNITED24.

Деталі

Винник зосередиться на програмі "Відбудова України", яка допоможе відновлювати будинки у зруйнованих війною областях.

"Дім — це місце, де сім’я збирається разом. Де розділяють любов і де народжуються спогади. Програма відбудови України відновить не лише домівки, а й збере родини знов", — розповіла акторка про нинішню діяльність The Winnick Foundation.

The Winnick Foundation була заснована для допомоги жінкам і дітям у всьому світі. Але після початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році фундація спрямувала зусилля на подолання гуманітарної кризи в Україні. Це привернуло увагу Президента Володимира Зеленського, який минулого року запросив Кетрін Винник до Києва на святкування 31-ї річниці Незалежності України.

Під час нещодавнього відеодзвінка вони обговорили деталі співпраці, зокрема те, як The Winnick Foundation у партнерстві з UNITED24 може покращити життя українців, які втратили свої домівки внаслідок російських обстрілів.

"Дуже дякую, що ви з нами. Ми вдячні, що ви вирішили стати амбасадором UNITED24, і стали першою амбасадоркою UNITED24 з Канади, з якою нас багато пов’язує", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка фільмів "Люди в чорному", американський актор Томмі Лі Джонс звернувся до українців. Також ми розповідали, що благодійний фонд британського співака Елтона Джона пожертвує через фандрайзингову платформу UNITED24 125 тисяч доларів.