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Волошин пригрозил Рамине компроматом и обвинил во лжи

9 января 2025 16:10
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Волошин набросился на Рамину - детали
Блогер Александр Волошин. Фото: instagram.com/voloshyn_xx
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Блогер Александр Волошин спустя длительный промежуток времени решил прокомментировать рассказ журналистки Рамины Эсхакзай о том, что он планировал свой побег из Украины. Инфлюенсер заявил, что у него есть компромат на нее.

Об этом он заявил в анонсе своего подкаста "Формула Волошина 2.0" в Instagram.

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Блогер обвинил Рамину в лицемерии и заявил о том, что в разгар войны она выезжала за границу с владельцем телеграм-канала "Джокер", приближенного к власти. По словам Волошина, Рамина и Джокер гуляли в Европе "на широкую ногу" и покупали вещи в элитных бутиках.

Кроме того, блогер заявил, что у него есть на Рамину компромат и пригрозил его раскрыть, если журналистка снова начнет о нем говорить.

Скандальный выезд из Украины Александра Волошина

В сентябре Рамина Эсхакзай опубликовала выпуск с расследованием о том, как Волошин смог пересечь украинскую границу. Она заявила, что блогер покинул страну 31 июля 2024 года как водитель автобуса по системе "Шлях". Разрешение на выезд предоставила ему Житомирская ОГА. Журналистка также рассказала, что Волошин заранее планировал свой выезд и лишь прикрывался преследованиями.

Ранее Рамина рассказала романтическую историю любви со своим бойфрендом-воином.

Также мы писали, что Рамина ответила на хейт в сети после фото с возлюбленным.

скандал Александр Волошин украинские звезды Рамина Эсхакзай выезд за границу

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