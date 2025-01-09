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Волошин пригрозив Раміні компроматом та звинуватив у брехні

9 січня 2025 16:10
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Волошин накинувся на Раміну — деталі
Блогер Олександр Волошин. Фото: instagram.com/voloshyn_xx
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Блогер Олександр Волошин через тривалий проміжок часу вирішив прокоментувати розслідування журналістки Раміни Есхакзай про те, що як він планував свою втечу з України. Інфлюенсер заявив, що в нього є компромат на неї.

Про це він заявив в анонсі свого подкасту "Формула Волошина 2.0" в Instagram.

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Блогер звинуватив Раміну у лицемірстві та заявив про те, що в розпал війни вона виїжджала за кордон із власником телеграм-каналу "Джокер", наближеного до влади. За словами Волошина, Раміна та Джокер гуляли у Європі "на широку ногу" та купували речі в елітних бутиках.

Окрім того, блогер заявив, що має на Раміну компромат і пригрозив його розкрити, якщо журналістка знову почне про нього говорити.

Скандальний виїзд з України Олександра Волошина

У вересні Раміна Есхакзай опублікувала випуск із розслідуванням про те, як Волошин зміг перетнути український кордон. Вона заявила, що блогер покинув країну 31 липня 2024 року як водій автобуса за системою "Шлях". Дозвіл на виїзд надала йому Житомирська ОВА. Журналістка також розповіла, що Волошин заздалегідь планував свій виїзд і лише прикривався переслідуваннями.

Раніше Раміна розповіла романтичну історію кохання зі своїм бойфрендом-воїном.

Також ми писали, що Раміна відповіла на хейт в мережі після фото із коханим.

скандал Олександр Волошин українські зірки Раміна Есхакзай виїзд за кордон

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