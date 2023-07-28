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Впервые за 20 лет перенесли церемонию премии "Эмми": в чем причина

28 июля 2023 15:21
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Впервые за 20 лет перенесли церемонию премии "Эмми": в чем причина
Телевизионная премия "Эмми". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская телевизионная премия "Эмми", 75-я церемония награждения которой должна была состояться 18 сентября, перенесена на следующий год. Подобного за океаном не было больше 20 лет.

Об этом сообщает издание Variety.

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Почему перенесли премию

Причиной стала первая за последние 60 лет совместная забастовка сценаристов и актеров. Они требуют улучшения условий сотрудничества с киностудиями, стриминговыми платформами. А также прекращение активного использования искусственного интеллекта, отнимающего у них работу. Поэтому более ста тысяч сотрудников индустрии не выходят на работу. На стопе не только съемки и промо фильмов с сериалами, но и осенний телевизионный сезон.

Церемонию "Эмми", являющуюся телевизионным аналогом "Оскара", переносят впервые с 2001 года, когда ее откладывали из-за терактов 11 сентября. Тогда она прошла в ноябре. А в этот раз ее перенесли на январь 2024-го. Впрочем, до сих пор неизвестно, не отложат ли мероприятие на другие даты. Под угрозой не только будущие премии "Золотой глобус" и "Оскар", но и множество международных кинофестивалей.

Отметим, что в этом году наибольшее количество номинаций получили сериалы "Наследие", "Последние из нас", "Белый лотос" и "Тед Лассо".

Телевизионная премия "Эмми". Фото: Google

Напомним, ранее мы рассказывали, что интервью Леттермана с Зеленским номинировано на премию "Эмми". Также мы рассказывали, кто получил статуэтки в прошлом году.

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