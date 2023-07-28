Впервые за 20 лет перенесли церемонию премии "Эмми": в чем причина
Американская телевизионная премия "Эмми", 75-я церемония награждения которой должна была состояться 18 сентября, перенесена на следующий год. Подобного за океаном не было больше 20 лет.
Об этом сообщает издание Variety.
Почему перенесли премию
Причиной стала первая за последние 60 лет совместная забастовка сценаристов и актеров. Они требуют улучшения условий сотрудничества с киностудиями, стриминговыми платформами. А также прекращение активного использования искусственного интеллекта, отнимающего у них работу. Поэтому более ста тысяч сотрудников индустрии не выходят на работу. На стопе не только съемки и промо фильмов с сериалами, но и осенний телевизионный сезон.
Церемонию "Эмми", являющуюся телевизионным аналогом "Оскара", переносят впервые с 2001 года, когда ее откладывали из-за терактов 11 сентября. Тогда она прошла в ноябре. А в этот раз ее перенесли на январь 2024-го. Впрочем, до сих пор неизвестно, не отложат ли мероприятие на другие даты. Под угрозой не только будущие премии "Золотой глобус" и "Оскар", но и множество международных кинофестивалей.
Отметим, что в этом году наибольшее количество номинаций получили сериалы "Наследие", "Последние из нас", "Белый лотос" и "Тед Лассо".
Напомним, ранее мы рассказывали, что интервью Леттермана с Зеленским номинировано на премию "Эмми". Также мы рассказывали, кто получил статуэтки в прошлом году.