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Інтерв'ю Леттермана із Зеленським номіновано на премію "Еммі": хто конкуренти

13 липня 2023 08:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Інтерв'ю Леттермана із Зеленським номіновано на премію "Еммі": хто конкуренти
Шоумен Девід Леттерман та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Netflix
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська телевізійна академія оголосила номінантів премії "Еммі-2023". На нагороду претендує й інтерв'ю американського шоумена Девіда Леттермана із Президентом України Володимиром Зеленським. Його знімали в жовтні минулого року на платформі однієї з центральних станцій метрополітену Києва. 

Повний список номінантів з’явився на сайті премії.

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45-хвилинне інтерв'ю стало доступним для перегляду 12 грудня на стримінговій платформі  Netflix. Цей епізод шоу Леттермана "Мій наступний гість не потребує представлення" претендує на премію "Еммі" в номінації "Найкращий інформаційний серіал або спеціальна програма". Лауреатів оголосять на спеціальному заході, який відбудеться на початку восени, 10 вересня.

В номінації також представлені тревел-шоу "Стенлі Туччі: У пошуках Італії" (CNN), інтерв'ю Опри Вінфрі з колишньою першою леді США Мішель Обамою (Netflix), реаліті-шоу United Shades of America (CNN) та кулінарне тревел-шоу "Смак нації з Падмою Лакшмі" (Hulu).

Нагадаємо, раніше ми писали, що український хореограф підкорив суддів шоу America's Got Talent. Також ми розповідали, що в Києві презентували трейлер фільму "Довбуш", який вийде в День Незалежності.

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