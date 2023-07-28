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Вперше за 20 років перенесли церемонію премії "Еммі": в чому причина

28 липня 2023 15:21
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Вперше за 20 років перенесли церемонію премії "Еммі": в чому причина
Телевізійна премія "Еммі". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська телевізійна премія "Еммі", 75-та церемонія нагородження якої мала відбутися 18 вересня, перенесена на наступний рік. Подібного за океаном не було понад 20 років. 

Про це повідомляє видання Variety. 

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Чому перенесли премію

Причиною став перший за останні 60 років спільний страйк сценаристів та акторів. Вони вимагають покращень умов співпраці з кіностудіями, стрімінговими платформами. А також припинення активного використання штучного інтелекту, який забирає в них роботу. Через це понад сто тисяч співробітників індустрії не виходять на роботу. На стопі не тільки зйомки та промо фільмів з серіалами, але й осінній телевізійний сезон. 

Церемонію "Еммі", яка є телевізійним аналогом "Оскара", переносять уперше з 2001 року, коли її відкладали через теракти 11 вересня. Тоді вона пройшла у листопаді. А цього ж разу її перенесли на січень 2024-го. Втім й досі невідомо, чи не відкладуть захід на інші дати. Під загрозою не тільки майбутні премії "Золотий глобус" та "Оскар", але й безліч міжнародних кінофестивалів. 

Відзначимо, що цього року найбільшу кількість номінацій отримали серіали "Спадщина", "Останні з нас", "Білий лотос" та "Тед Лассо".

Телевізійна премія "Еммі". Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що інтерв'ю Леттермана із Зеленським номіновано на премію "Еммі". Також ми розповідали,
хто отримав статуетки минулого року.

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