Вперше за 20 років перенесли церемонію премії "Еммі": в чому причина
Американська телевізійна премія "Еммі", 75-та церемонія нагородження якої мала відбутися 18 вересня, перенесена на наступний рік. Подібного за океаном не було понад 20 років.
Про це повідомляє видання Variety.
Чому перенесли премію
Причиною став перший за останні 60 років спільний страйк сценаристів та акторів. Вони вимагають покращень умов співпраці з кіностудіями, стрімінговими платформами. А також припинення активного використання штучного інтелекту, який забирає в них роботу. Через це понад сто тисяч співробітників індустрії не виходять на роботу. На стопі не тільки зйомки та промо фільмів з серіалами, але й осінній телевізійний сезон.
Церемонію "Еммі", яка є телевізійним аналогом "Оскара", переносять уперше з 2001 року, коли її відкладали через теракти 11 вересня. Тоді вона пройшла у листопаді. А цього ж разу її перенесли на січень 2024-го. Втім й досі невідомо, чи не відкладуть захід на інші дати. Під загрозою не тільки майбутні премії "Золотий глобус" та "Оскар", але й безліч міжнародних кінофестивалів.
Відзначимо, що цього року найбільшу кількість номінацій отримали серіали "Спадщина", "Останні з нас", "Білий лотос" та "Тед Лассо".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що інтерв'ю Леттермана із Зеленським номіновано на премію "Еммі". Також ми розповідали,
хто отримав статуетки минулого року.