Главная Гламур Всего один оттенок: цвет волос, который сделает вас моложе

Дата публикации 20 мая 2026 16:11
Цвет волос, который делает моложе: как подобрать идеальный оттенок
Красивая и ухоженная женщина в возрасте. Фото: magnific

Когда появляются первые признаки возраста, большинство из нас сразу вспоминает о кремах, сыворотках или кабинете косметолога. Это неплохо, но иногда самый простой способ сбросить визуально лет десять — это просто сменить цвет волос. Правильный оттенок работает лучше любого консилера: он подсвечивает кожу, прячет усталость и смягчает черты лица. Как вот карамель.

Новини.LIVE расскажет о нем подробнее.

Какой цвет волос делает моложе на 10 лет

Этот цвет уже был на пике популярности лет десять назад, потом о нем немного забыли, а сейчас он снова вернулся в тренды. И это вполне оправдано. Карамель — уникальный выбор, так как цвет балансирует где-то на грани между насыщенным блондом и светлым каштаном.

Почему парикмахеры в один голос советуют карамельные тона женщинам после 40 или 50 лет? Секрет в физике света. Золотистые пигменты, которые есть в карамели, работают как естественный рефлектор. Они хорошо отражают свет на лице, благодаря чему мелкие морщинки становятся менее заметными, а тон кожи кажется более ровным и свежим. К тому же с карамелью нет этой вечной проблемы многих красок — резкого, искусственного контраста с отрастающими корнями.

Даже если вы просто покраситесь в один тон или выберете сложные техники вроде балаяжа или мелирования, переходы все равно будут очень плавными и натуральными.

Но тут есть один важный нюанс: карамель бывает разной, и ее надо уметь подобрать под себя. Классический, теплый карамельный оттенок идеально подходит тем, у кого кожа имеет теплый или нейтральный подтон.

А вот если у вас светлая, фарфоровая кожа с розовинкой, а вены четко синие, классическая карамель может дать ненужную желтизну и сделать вид уставшим. Однако это не повод отказываться от идеи. Просто попросите мастера добавить в краску немного пепельного пигмента. Тогда вы получите немного прохладную карамель, которая подчеркнет вашу индивидуальность и выполнит главную задачу — освежит и омолодит лицо.

Юлия Радар - Редактор
Юлия Радар
