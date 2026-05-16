Прически на лето, которые не портят волосы и выглядят стильно

Прически на лето, которые не портят волосы и выглядят стильно

Дата публикации 16 мая 2026 16:02
Быстрые прически на лето, которые не портят волосы: забудьте о хвостах
Красивая летняя прическа. Фото: magnific

Жара, ветер, влажность — под влиянием всех этих факторов идеальная укладка превращается в нечто неуправляемое. Летом волосы то липнут к губам, то пушатся, как одуванчик, то просто мешают жить, потому что от них становится еще жарче. Но выход есть. 

Новини.LIVE со ссылкой на "Люкс ФМ" поделился идеями, как собрать волосы быстро, стильно и так, чтобы не хотелось все расплести через 15 минут.

Какую прическу сделать на лето

Бандана

Если раньше платки ассоциировались только с байкерами или пиратами, то сейчас это маст-хэв для города. Бандана — это идеальный способ укротить непослушную челку или спрятать волосы, которые уже не первой свежести. Просто сверните ее широкой лентой, уберите пряди от лица и завяжите узел сзади под волосами. Это идеально для лета и, что самое важное, волосы не лезут в глаза даже при сильном ветре.

Бандана цього літа вам знадобиться
Бандана на голове. Фото из Instagram

Коса

Забудьте о тугих колосках, от которых натягивается кожа на лбу. Сегодня в тренде немного небрежная коса. Сделайте пробор набок, перекиньте всю массу волос на одно плечо и заплетите его. Не пытайся сделать косу идеальной — наоборот, вытяните несколько прядей пальцами, чтобы добавить объема. Можно вплести ленту или просто закрепить тонкой резинкой. Такая прическа будет выглядеть нежно, а шея при этом остается открытой и будет дышать.

Коса завжди буде актуальною
Коса. Фото из Instagram

Мягкие ободки

Сейчас в топе мягкие тканевые повязки. Они работают как рамка для лица: достаточно немного приподнять волосы у корней, надеть повязку (не на самый лоб, а чуть выше), и готово. Если выпустить пару локонов у лица, образ станет еще легче. Это тот случай, когда прическа будет держаться весь день.

Яка зачіска влітку буде найкраще триматись протягом дня
Ободок в волосах. Фото из Instagram

прически укладка волос весна-лето 2026
Анна Бондаренко - Редактор Лайфстайла
Анна Бондаренко
