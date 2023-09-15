За что когда-то избили Сергея Середу – даже терял память

Муж MamaRika Сергей Середа на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Украинский ведущий, актер, шоумен и муж певицы MamaRika Сергей Середа дал откровенное интервью Славе Демину. Во время общения с ведущим любимый артистки вспомнил жуткую историю, которая с ним случилась в подростковом возрасте.

Интервью с Сергеем Середой можно найти на канале Славы Демина в YouTube.

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Что произошло в подростковом возрасте

Муж MamaRika признался, его детство и юность прошли в Одесской области, где очень часто между местными ребятами были ссоры, которые могли дойти и до драк. Во время одной из таких ссор избили и Сергея, у которого даже частично исчезла память.

Он вспоминает, что в девятом классе его так сильно избили, что на лице были гематомы и много крови, которая даже прилипала к подушке. Сергей также вспомнил и реакцию его родителей на данную ситуацию.

Украинский ведущий Сергей Середа на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

"Я понимаю, что пропорции лица не такие, как должны быть. У меня гематома над бровями, огромная губа. Родители вероятно услышали, что я уже проснулся. Заходит мама. Вижу, она заплаканная, отец. Они так очень осторожны ко мне, меня это смутило, они такие: "Так, ты меня узнаешь?" Я такой: "Да". "Как меня зовут?" Я говорю. Мама начинает плакать. Я уже потом понял, что когда меня избили и привели домой, я не мог ответить им на эти вопросы", — вспомнил Сергей Середа.

Впрочем, мужчина признается, что избили его совсем не подростки, а вышедшие из тюрьмы взрослые мужчины.

"Били меня, как уже потом выяснилось, но точно позвали старших, те, кого мы обидели. А те старшие, оказалось, они только вышли из тюрьмы. Там или два, или три чувака, и они оторвались на малом. Карма их настигла. Я не знаю, как так произошло, такое стечение обстоятельств, что одного нашли… Ну, их нашли потом. Неживыми. Может, они не меня одного избили…" — также вспомнил муж MamaRika.

Почему не на фронте

Недавно украинская певица MamaRika объясняла, почему ее муж сейчас не на фронте. По ее словам, Сергей несколько раз хотел вступить в ряды Вооруженных сил Украины, но она просила его остаться с ней и их маленьким сыном.

Певица MamaRika со своим мужем Сергеем Середой и их маленьким сыном. Фото: Instagram MamaRika

"Он рассматривал такой вариант. Признаюсь, что это меня очень беспокоит. Если честно, я сдерживаю Сергея. Не стесняюсь говорить об этом. Несколько раз я просила его, чтобы не уходил, был с нами. Он — вся моя жизнь. Не знаю, как бы я выдержала это. Когда он стремился идти в ВСУ, я была просто уничтожена", — признавалась певица.

Напомним, мы писали о том, что певица MamaRika поделилась эксклюзивными кадрами со свадьбы с Сергеем Середой.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская певица MamaRika вместе со своим мужем Сергеем Середой окрестила своего сына.

Также мы сообщали о том, что известная артистка MamaRika родила первенца.