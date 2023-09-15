За що колись побили Сергія Середу – навіть втрачав пам'ять

Чоловік MamaRika Сергій Середа на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Український ведучий, актор, шоумен і чоловік співачки MamaRika Сергій Середа дав відверте інтерв’ю Славі Дьоміну. Під час спілкування з ведучим коханий артистки згадав моторошну історію, яка з ним трапилася у підлітковому віці.

Інтерв’ю із Сергієм Середою можна знайти на каналі Слави Дьоміна в YouTube.

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Що сталося у підлітковому віці

Чоловік MamaRika зізнався, його дитинство та юність пройшли на Одещині, де дуже часто між місцевими хлопцями були сварки, які могли дійти і до бійок. Під час однієї з таких сварок побили і Сергія, в якого навіть частково зникла пам’ять.

Він згадує, що у дев’ятому класі його так сильно побили, що на обличчі були гематоми та багато крові, яка навіть прилипала до подушки. Сергій також згадав й реакцію його батьків на цю ситуацію.

Український ведучий Сергій Середа на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

"Я розумію, що пропорції обличчя не такі, як мають бути. У мене гематома над бровами, величезна губа. Батьки, певно, почули, що я вже прокинувся. Заходить мама. Бачу, вона заплакана, батько. Вони так дуже обережно до мене, мене це збентежило, вони такі: "Так, ти мене впізнаєш?" Я такий: "Так". "Як мене звати?" Я кажу. Мама починає плакати. Я вже потім зрозумів, що коли мене побили і привели додому, я не міг відповісти їм на ці запитання", — згадав Сергій Середа.

Втім, чоловік зізнається, що побили його зовсім не підлітки, а дорослі чоловіки, які вийшли з в’язниці.

"Били мене, як вже потім з'ясувалося, але точно покликали старших, ті, кого ми образили. А ті старші, виявилося, вони тільки вийшли з в'язниці. Там чи два, чи три чувака, і вони відірвалися на малому. Карма їх настигла. Я не знаю, як так сталося, такий збіг обставин, що одного знайшли… Ну їх познаходили потім. Неживими. Може, вони не мене одного побили…" — також згадав чоловік MamaRika.

Чому не на фронті

Нещодавно українська співачка MamaRika пояснювала, чому її чоловік зараз не на фронті. За її словами, Сергій декілька разів хотів вступити до лав Збройних сил України, але вона просила його залишитися з нею та їхнім маленьким сином.

Співачка MamaRika зі своїм чоловіком Сергієм Середою та їхнім маленьким сином. Фото: Instagram MamaRika

"Він розглядав такий варіант. Зізнаюся, що це мене дуже турбує. Якщо чесно, я стримую Сергія. Не соромлюся казати про це. Кілька разів я просила його, щоб не йшов, був з нами. Він — все моє життя. Не знаю, як би я витримала це. Коли він поривався йти в ЗСУ, я була просто знищена", — зізнавалася співачка.

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка MamaRika поділилася ексклюзивними кадрами з весілля із Сергієм Середою.

Раніше ми розповідали про те, що українська співачка MamaRika разом зі своїм чоловіком Сергієм Середою охрестила свого сина.

Також ми повідомляли про те, що відома артистка MamaRika народила первістка.