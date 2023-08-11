MamaRika у новому кліпі показала ексклюзивні кадри з власного весілля

Співачка MamaRika. Фото: https://www.instagram.com/mamarika_official/

Співачка MamaRika представила новий кліп. Зірка розчулила ексклюзивними кадрами найважливіших моментів свого життя.

Про це артистка розповіла у своєму Instagram.

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Найтепліші миті

MamaRika довела до сліз підписників новою відеороботою. У кліпі на пісню "Останній день" вона показала рідкісні кадри з власного весілля, вагітності та народження сина.

"Якби це був мій останній день, що б я робив? Я впевнена, хоча б раз кожен з нас задавав собі це питання…особливо зараз. Особисто у мене в найважчі хвилини перед очима пролітають найтепліші миті: день коли я сказала "так", народження сина, обійми мами…бо це і є те, заради чого хочеться жити це життя", — ділиться зірка.

Співачка долала, що режисер кліпу — саме життя.

MamaRika та гуморист Сергій Середа разом вже вісім років. У пари два рокм тому народився син Давид.

Нагадаємо, MamaRika розповіла, чому більше не братиме участь у відборі на "Євробачення".

Раніше співачка MamaRika зізналася, що поки не може дозволити собі придбати власний будинок.