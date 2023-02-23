Кайли Дженнер уже не самая популярная женщина в Instagram — кто ее опередил

Американский бизнесвумен и светская львица Кайли Дженнер

Каждый день некоторые знаменитости публикуют в своих соцсетях десятки сториз и постов в ленте. Чем больше подписчиков — тем больше гонорары за рекламные интеграции. Долгое время лидером среди женщин по количеству фолловеров в Instagram была американская светская львица, бизнесвумен, звезда реалити-шоу "Семейка Кардашьян" Кайли Дженнер. Впрочем, она утратила пальму первенства.

Новини.LIVE расскажет, кто стал номер один среди женщин в популярной социальной сети.

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Американской певице и актрисе Селене Гомес удалось обогнать Кайли Дженнер на один миллион подписчиков. Сейчас за 30-летней звездой следят 381 млн пользователей соцсети.

В последнее время Селена стала почаще публиковать контент. Впрочем, когда она лечилась от ряда серьезных болезней, самые преданные подписчики не ушли от нее.

Также неподалеку от Селены и Кайли расположились певица Ариана Гранде (357 млн подписчиков) и светская львица, старшая сестра Дженнер, Ким Кардашьян (346 млн).

Напомним, ранее мы писали, что Кайли Дженнер призналась, какая из сестер Кардашьян ей самая родная и с которой почти ничего общего.