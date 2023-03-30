Уже не миллионер? "Холостяк" Топольский шокировал предпринимателей условиями для сотрудничества

Главный герой телешоу "Холостяк-12", бизнесмен Алекс Топольский

Главный герой 12-го сезона популярного телешоу "Холостяк", бизнесмен Алекс Топольский, откровенно показывает в социальных сетях свою жизнь. Уже много месяцев он находится на индонезийском острове Бали, где наслаждается коктейлями, встречается с девушками и пробует сотрудничать с украинскими бизнесменами. Правда, последнее у него получается не очень хорошо.

Один из молодых предпринимателей рассказал в своем TikTok, какие условия предлагает Топольский.

Подробности

Несколько месяцев назад Алекс Топольский написал в личные сообщения украинскому веб-дизайнеру, у которого есть собственное агентство, Богдану Фраю. Телезвезда сообщил, что вместе с командой хочет создать продукт по заработку с маркетинга и SMM. Топольского заинтересовал курс Богдана, который тот разработал.

Алекс предложил ему доверить продажу этого интеллектуального продукта своей команде. И за это готов был платить всего 10% от продаж, а также обещал активность своих подписчиков на странице Фрая. Топольский уверен, что после курса, те обязательно будут следить за Богданом и новинками от него.

Подобные условия возмутили молодого украинского бизнесмена.

"Топольский хотел, чтобы я дал свое обучение, он запустил его в своем блоге, и соответственно я провел это обучение. То есть фактически выполнял 80% работы и получал бы с того 10%. Вообще, никто так не работает. Это максимально кринжевые условия, и все потому, что Алекс просто хотел построить новый бизнес", — рассказал Богдан Фрай.

Напомним, ранее мы писали, что Алекс Топольский рассказал, как открыл бизнес в США. Также мы писали, что Топольский показал свою новую девушку, с которой сходил на свидание.