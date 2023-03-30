Вже не мільйонер? "Холостяк" Топольський шокував підприємців умовами для співпраці

Головний герой телешоу "Холостяк-12", бізнесмен Алекс Топольський

Головний герой 12-го сезону популярного телешоу "Холостяк", бізнесмен Алекс Топольський, відверто показує у соціальних мережах своє життя. Вже багато місяців він перебуває на індонезійському острові Балі, де насолоджується коктейлями, зустрічається з дівчатами та намагається співпрацювати з українськими бізнесменами. Щоправда, останнє в нього виходить не дуже добре.

Один з молодих підприємців розповів у своєму TikTok, які умови пропонує Топольський.

Подробиці

Кілька місяців тому Алекс Топольський написав в особисті повідомлення українському веб-дизайнеру, в якого є власна агенція, Богдану Фраю. Телезірка повідомив, що разом з командою хоче створити продукт по заробітку з маркетингу та SMM. Топольського зацікавив курс Богдана, який той розробив.

Алекс запропонував йому довірити продаж цього інтелектуального продукту своїй команді. І за це готовий був платити всього 10% від продажу, а також активність своїх підписників на сторінці Фрая. Топольсьикй впевнений, що після курсу, ті обов’язково будуть стежити за Богданом та новинками від нього.

Подібні умови обурили молодого українського бізнесмена.

"Топольський хотів, щоб я дав своє навчання, він запустив його в своєму блозі, і відповідно я провів це навчання. Тобто фактично виконував 80% роботи і отримував би з того 10%. Взагалі, ніхто так не працює. Це максимально крінжові умови, все тому, що Алекс просто хотів побудувати новий бізнес", — розповів Богдан Фрай.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Алекс Топольський розповів, як відкрив бізнес у США. Також ми писали, що Топольський показав свою нову дівчину, з якою сходив на побачення.