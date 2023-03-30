Вже не мільйонер? "Холостяк" Топольський шокував підприємців умовами для співпраці
Головний герой 12-го сезону популярного телешоу "Холостяк", бізнесмен Алекс Топольський, відверто показує у соціальних мережах своє життя. Вже багато місяців він перебуває на індонезійському острові Балі, де насолоджується коктейлями, зустрічається з дівчатами та намагається співпрацювати з українськими бізнесменами. Щоправда, останнє в нього виходить не дуже добре.
Один з молодих підприємців розповів у своєму TikTok, які умови пропонує Топольський.
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Подробиці
Кілька місяців тому Алекс Топольський написав в особисті повідомлення українському веб-дизайнеру, в якого є власна агенція, Богдану Фраю. Телезірка повідомив, що разом з командою хоче створити продукт по заробітку з маркетингу та SMM. Топольського зацікавив курс Богдана, який той розробив.
Алекс запропонував йому довірити продаж цього інтелектуального продукту своїй команді. І за це готовий був платити всього 10% від продажу, а також активність своїх підписників на сторінці Фрая. Топольсьикй впевнений, що після курсу, ті обов’язково будуть стежити за Богданом та новинками від нього.
@bogdan.fray
Про умови, які мені запропонували, розповім в наступному відео 😂#алекстопольський #холостяк #стб #переписка♬ оригинальный звук - Богдан Фрай про UpWork
Подібні умови обурили молодого українського бізнесмена.
"Топольський хотів, щоб я дав своє навчання, він запустив його в своєму блозі, і відповідно я провів це навчання. Тобто фактично виконував 80% роботи і отримував би з того 10%. Взагалі, ніхто так не працює. Це максимально крінжові умови, все тому, що Алекс просто хотів побудувати новий бізнес", — розповів Богдан Фрай.
@bogdan.fray
Ответ пользователю @𝑪𝒍𝒂𝒓𝒂&𝑪𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆 як вам умови? 😂😂 може треба було погодитись зараз «медійності»?♬ оригинальный звук - Богдан Фрай про UpWork
Нагадаємо, раніше ми писали, що Алекс Топольський розповів, як відкрив бізнес у США. Також ми писали, що Топольський показав свою нову дівчину, з якою сходив на побачення.