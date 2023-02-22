Уже не помолвлена: Аврил Лавин разорвала отношения с рок-музыкантом Mod Sun
Буквально на днях папарацци подловили канадскую певицу Аврил Лавин за объятиями с рэпером Tyga. И все бы ничего, но артистка обручена с рок-музыкантом Mod Sun. Начались распространяться слухи, что звездная парочка разошлась.
Это подтвердил представитель знаменитостей изданию Page Six.
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Расставание стало неожиданностью для 35-летнего рокера.
"Они были вместе и были обручены три дня назад, когда он уехал в турне. Это для него новость", — заявил его представитель.
По некоторой информации, за последние месяцы пара несколько раз ссорилась, но впоследствии мирилась. Очевидно, что-то в отношениях внезапно стало последней каплей. Интересно, что оба бывших возлюбленных пока так и не подписаны друг на друга в соцсетях.
Дерек сделал предложение Аврил в марте прошлого года в Париже после года отношений. О своей помолвке с 35-летним рок-музыкантом Mod Sun Аврил в последнее время не рассказывала. До этого 38-летняя певица была дважды замужем. Что касается Tyga, то у него сейчас нет серьезных отношений. До этого он встречался со звездой шоу "Семейка Кардашьян" Кайли Дженнер. Впрочем, парочка рассталась еще в 2017 году.
Напомним, ранее мы писали, что подруга Джиджи Хадид назвала причину, почему модель разошлась с голливудским актером Леонардо Ди Каприо.