Авріл Лавін розірвала стосунки з рок-музикантом Mod Sun

Співачка Авріл Лавін та рок-музикант Mod Sun

Буквально днями папараці підловили канадську співачку Авріл Лавін за обіймами з репером Tyga. І все б нічого, але артистка заручена з рок-музикант Mod Sun. Почалися ширитися чутки, що зіркова парочка розійшлась.

Це підтвердив представник знаменитостей виданню Page Six.

Деталі

Розставання стало несподіванкою для 35-річного рокера.

"Вони були разом і були заручені три дні тому, коли він поїхав у турне. Це для нього новина", — заявив його представник.

За деякою інформацією, за останні місяці пара кілька разів сварилася, але згодом мирилася. Очевидно, щось у стосунках раптово стало останньою краплею. Цікаво, що обидва колишні кохані поки так і не підписані один на одного в соцмережах.

Дерек освідчився Авріл у березні минулого року в Парижі після року стосунків. Про свої заручини з 35-річним рок-музикантом Mod Sun Авріл останнім часом не розповідала. До цього 38-річна співачка була двічі в шлюбі. Щодо Tyga, то в нього не має зараз серйозних стосунків. До цього він зустрічався з зіркою шоу "Сімейка Кардаш’ян" Кайлі Дженнер. Втім парочка розсталась ще 2017 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що подруга Джіджі Хадід назвала причину, чому модель розійшлась з голлівудським актором Леонардо Ді Капріо.