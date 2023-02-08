Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Wellboy презентовал клип, снятый во время недавнего благотворительного тура по Канаде arrow

Wellboy презентовал клип, снятый во время недавнего благотворительного тура по Канаде

8 февраля 2023 12:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Wellboy презентовал клип "Жовті мальви", который снимали в Канаде
Wellboy показал документальные кадры, снятые во время благотворительного тура по Канаде
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В конце прошлого года певец Wellboy представил студийный альбом "8 марабу". Артист уже представил видео на одну из композиций. Теперь же Антон Вельбой (настоящее имя певца) выпустил клип на песню "Жовті мальви".

Оно доступно на YouTube канале певца.

Читайте также:

Подробности

В новом клипе Wellboy показал документальные кадры, снятые во время благотворительного тура по Канаде. А именно жизнь команды Антона за кулисами, подготовку к концертам, фрагменты из выступлений и теплые встречи с украинцами.

"От концертов в Канаде и от Канады в целом, у меня много впечатлений. Я вышел к людям и качнул. Подбодрил их, они меня. В общем сделали доброе дело на восстановление нашего государства. Была теплая атмосфера. Мы пели вместе, люди знали песни из моего нового альбома. Это приятно. Они подпевали и "Жовті мальви". Для меня, это как символ, что совсем скоро "расцветут желтые мальвы под голубым небом среди зимы" и все у нас будет хорошо. Мы победим обязательно и воцарится мир на нашей украинской земле", — поделился Антон.

Во время тура Wellboy активно приобщал неравнодушных к сбору средств на восстановление украинских памятников и объектов культуры, разрушенных войной. Кроме того, во время концерта в Торонто прошел аукцион, где успешно продали укулеле из клипа "Вишні". Музыкальный инструмент приобрела Иванна родом из Львовщины за 4000 канадских долларов, это более 100 тысяч гривен. Антон с командой перечислил эту сумму на восстановление Балаклейской детской музыкальной школы, поврежденной оккупантами во время полномасштабного вторжения.

Напомним, ранее мы писали, что Wellboy стал послом проекта "Сохраните украинскую культуру", которій инициировало Министерство культуры и информационной политики.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

13:31 У границы с Украиной горела российская колония: есть погибшие

13:30 Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция

Эксклюзив

13:30 Сколько лет нужно на полное разминирование Киевщины — ответ сапера

13:23 Литва предполагает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнется в конце 2023 года

13:23 В Киеве арендовать жилье стало дороже: какие сейчас цены

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:20 Быстрее к пациентам: одесская мобильная служба паллиативной помощи получила новое авто

13:20 В Украине резко подскочил спрос на электрокары: последние данные рынка

12:58 Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"

12:55 Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"

12:54 Эрдоган заявил, что к такому землетрясению невозможно было подготовиться: количество жертв превысило 16 тысяч

Новина з відео

12:20 Зеленский выступает с речью в Европарламенте: главные тезисы

Новина з відео

11:44 Попытка рф захватить всю территорию Донбасса до конца марта ​​​​​​​не обоснована в военном смысле, — Юсов

Новина з відео

11:15 В россии произошел взрыв в многоэтажке: есть погибшие

Новина з відео

08:01 Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Новина з відео

23:51 Президент Зеленский прибыл в Елисейский дворец, — видео Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Все время держал в руках своего попугая: в Турции из-под завалов достали мальчика, пробывшего там 55 часов

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

19:00 Обыски и задержания: верят ли одесситы, что коррупцию в стране можно побороть

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 9 февраля: Овнам — творчество, Львам — положительные эмоции

Эксклюзив

17:00 "Отмена льгот для игорного бизнеса никак не повлияет на увеличение бюджета", — эксперт по туризму Фазиль Аскеров

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

18:30 "Если не мы, то найдут гражданские": интервью с сапером о разминировании Киевской области

17:30 Псевдожурналисты возвращают "совок" в Мариуполь: обзор пропагандистского контента

Эксклюзив

17:00 "Отмена льгот для игорного бизнеса никак не повлияет на увеличение бюджета", — эксперт по туризму Фазиль Аскеров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:54 Тяжелое дело: успеют ли танки на войну

08:00 Чемпионы по стуку: россияне пишут доносы на украинцев, пацифистов и Третьяковскую галерею

23:00 Второй день войны с природой: землетрясения, шторм и оползни

Эксклюзив

18:00 Недвижимость для бизнеса в Ирпене: есть ли смысл вкладывать деньги

17:39 "Благодатный" огонь: как пожар на иранском заводе дронов повлияет на воздушные атаки рф

Актуальное по теме

None 9 Февраль 13:31

У границы с Украиной горела российская колония: есть погибшие

None 9 Февраль 13:30

Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция

None 9 Февраль 12:49

Сколько лет нужно на полное разминирование Киевщины — ответ сапера

None 9 Февраль 13:21

Литва предполагает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнется в конце 2023 года

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB