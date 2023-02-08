Wellboy презентовал клип "Жовті мальви", который снимали в Канаде

Wellboy показал документальные кадры, снятые во время благотворительного тура по Канаде

В конце прошлого года певец Wellboy представил студийный альбом "8 марабу". Артист уже представил видео на одну из композиций. Теперь же Антон Вельбой (настоящее имя певца) выпустил клип на песню "Жовті мальви".

Оно доступно на YouTube канале певца.

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В новом клипе Wellboy показал документальные кадры, снятые во время благотворительного тура по Канаде. А именно жизнь команды Антона за кулисами, подготовку к концертам, фрагменты из выступлений и теплые встречи с украинцами.

"От концертов в Канаде и от Канады в целом, у меня много впечатлений. Я вышел к людям и качнул. Подбодрил их, они меня. В общем сделали доброе дело на восстановление нашего государства. Была теплая атмосфера. Мы пели вместе, люди знали песни из моего нового альбома. Это приятно. Они подпевали и "Жовті мальви". Для меня, это как символ, что совсем скоро "расцветут желтые мальвы под голубым небом среди зимы" и все у нас будет хорошо. Мы победим обязательно и воцарится мир на нашей украинской земле", — поделился Антон.

Во время тура Wellboy активно приобщал неравнодушных к сбору средств на восстановление украинских памятников и объектов культуры, разрушенных войной. Кроме того, во время концерта в Торонто прошел аукцион, где успешно продали укулеле из клипа "Вишні". Музыкальный инструмент приобрела Иванна родом из Львовщины за 4000 канадских долларов, это более 100 тысяч гривен. Антон с командой перечислил эту сумму на восстановление Балаклейской детской музыкальной школы, поврежденной оккупантами во время полномасштабного вторжения.

Напомним, ранее мы писали, что Wellboy стал послом проекта "Сохраните украинскую культуру", которій инициировало Министерство культуры и информационной политики.