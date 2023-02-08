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Wellboy презентував кліп, який знімали під час нещодавнього благодійного туру Канадою

8 лютого 2023 12:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Wellboy презентував кліп "Жовті мальви", яки знімали в Канаді
Wellboy показав документальні кадри, зняті під час благодійного туру Канадою
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці минулого року співак Wellboy презентував студійний альбом "8 марабу". Артист вже презентував відео на одну з композицій. Тепер же Антон Вельбой (справжнє ім’я співака) випустив кліп на пісню "Жовті мальви".

Воно доступне на YouTube каналі співака. 

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Деталі 

У новому кліпі Wellboy показав документальні кадри, зняті під час благодійного туру Канадою. А саме, життя команди Антона за лаштунками, підготовку до концертів, фрагменти з виступів та теплі зустрічі з українцями.

"Від концертів в Канаді та і від Канади в цілому, у мене багато вражень. Я вийшов до людей і качнув. Підбадьорив їх, вони мене. Загалом зробили добру справу на відбудову нашої держави. Була тепла атмосфера. Ми співали разом, люди знали пісні з мого нового альбому. Це приємно. Вони підспівували й "Жовті мальви". Для мене, це як символ, що таки зовсім скоро "розквітнуть жовті мальви під блакитним небом серед зими" і все у нас буде добре. Ми переможемо обов’язково і запанує мир на нашій українській землі", — поділився Антон. 

Під час туру Wellboy активно долучав небайдужих до збору коштів на відбудову українських пам'яток та об'єктів культури, що були зруйновані війною. Окрім цього, під час концерту у Торонто пройшов аукціон, де успішно продали укулеле з кліпу "Вишні". Музичний інструмент придбала пані Іванна родом із Львівщини за 4000 канадських доларів, це понад 100 тисяч гривень. Антон з командою перерахував цю суму на відновлення Балаклійської дитячої музичної школи, яка була пошкоджена окупантами під час повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Wellboy став амбасадором проєкту "Збережіть українську культуру", який ініціювало Міністерство культури та інформаційної політики.

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