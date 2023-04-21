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С Алека Болдуина сняли обвинения в непреднамеренном убийстве украинки

21 апреля 2023 02:21
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
С Алека Болдуина сняли обвинения в непреднамеренном убийстве украинки
В США возобновляются съемки скандального фильма "Ржавчина". Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

С Алека Болдуина сняли обвинения в непреднамеренном убийстве украинки. Ранее прокуратура штата Нью-Мексико обвиняла актера в непреднамеренном убийстве кинооператора Галины Хатчинс, погибшей во время съемок фильма "Ржавчина".

О решении суда сообщили его адвокаты.

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"Мы удовлетворены решением о прекращении дела против Алека Болдуина и призываем к надлежащему расследованию фактов и обстоятельств этой трагической аварии", — заявили Люк Никас и Алекс Спиро, адвокаты Алека Болдуина.

Гибель украинки

Несчастный случай во время съемок вестерна "Ржавчина" произошел 21 октября 2021 года на ранчо возле города Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Болдуин выступал продюсером фильма и играл в нем главную роль. Во время съемок сцены, в которой голливудская звезда в роли преступника должна была стрелять из пистолета, он случайно попал в оператора Галину Гатчинс.

42-летнюю украинку доставили на вертолете в больницу, где она скончалась от полученных ранений. У нее остался муж и несовершеннолетний сын.

65-летний Болдуин был обвинен в двух случаях непреднамеренного убийства.

Возобновление работы над фильмом

В США теперь возобновляются съемки скандального фильма "Ржавчина".

Съемки будут проходить на киноранчо в Монтане, ранее фильм снимался в Нью-Мексико.

Как известно, продюсером фильма станет муж погибшей украинки. Это было сказано в договоренностях между Болдуином и семьей Гатчинс.

Напомним, Алек Болдуин возвращается к работе в фильме, во время съемок которого в 2021 году он убил украинку.

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