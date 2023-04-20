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Алек Болдвін повертається до роботи у фільмі, під час зйомок якого 2021 року він вбив українку

20 квітня 2023 12:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Алек Болдвін повертається до роботи у фільмі, під час зйомок якого 2021 року він вбив українку
Голлівудський актор Алек Болдвін. Фото: REUTERS/DAVID DEE DELGADO
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці 2021 року голлівудський актор Алек Болдвін випадково застрелив на знімальному майданчику українську операторку Галину Гатчінс. Судові слухання тривають й досі. Втім це не завадило актору та продюсеру сумнозвісної стрічки повернутися на зйомки.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Подробиці 

Папараці зняли 65-річного Болдвіна зняли в момент прощання з дружиною Гіларією та маленькою дочкою біля їхніх апартаментів в Нью-Йорку. Алек разом з командою поїхали в аеропорт та полетіли в штат Монтана (на півночі країни) аби продовжити роботу над фільмом "Іржа" після півторарічної перерви.

Болдвін усміхався та тиснув руки членам команди. Хто саме замінить Галіну Гатчінс та реквізиторку зі зброї, яку зараз судять, наразі не відомо. 

Як загинула Галина Гатчінс

Нещасний випадок під час зйомок вестерну "Іржа" стався 21 жовтня 2021 року на ранчо біля міста Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Болдвін виступав продюсером фільму та грав у ньому головну роль. Під час зйомок сцени, в якій голлівудська зірка у ролі злочинця мав стріляти з пістолета, він випадково потрапив в операторку Галину Гатчінс.

42-річну українку  доставили на гелікоптері до лікарні, де померла від отриманих поранень. В неї залишився чоловік та неповнолітній син.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 25-річну суперзірку K-pop знайшли мертвим у власному будинку: поліція назвала ймовірну причину. Також ми розповідали, що в мережі з'явились криваві кадри з аварії, в якій ледь не загинув зірка фільмів Marvel.

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