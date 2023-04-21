З Алека Болдвіна зняли звинувачення у ненавмисному вбивстві українки
З Алека Болдвіна зняли звинувачення у ненавмисному вбивстві українки. Раніше прокуратура штату Нью-Мексико звинувачувала актора в ненавмисному вбивстві кінооператора Галини Хатчинс, яка загинула під час зйомок фільму "Іржа".
Про рішення суду повідомили його адвокати.
"Ми задоволені рішенням про припинення справи проти Алека Болдвіна і закликаємо до належного розслідування фактів і обставин цієї трагічної аварії", — заявили Люк Нікас і Алекс Спіро, адвокати Алека Болдвіна.
Загибель українки
Нещасний випадок під час зйомок вестерну "Іржа" стався 21 жовтня 2021 року на ранчо біля міста Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Болдвін виступав продюсером фільму та грав у ньому головну роль. Під час зйомок сцени, в якій голлівудська зірка у ролі злочинця мав стріляти з пістолета, він випадково потрапив в операторку Галину Гатчінс.
42-річну українку доставили на гелікоптері до лікарні, де померла від отриманих поранень. В неї залишився чоловік та неповнолітній син.
65-річного Болдвіна звинуватили у двох випадках ненавмисного вбивства.
Відновлення роботи над фільмом
У США тепер відновлюють зйомки скандального фільму "Іржа".
Зйомки відбуватимуться на кіноранчо в Монтані, раніше фільм знімали в Нью-Мексико.
Як відомо, продюсером фільму буде чоловік загиблої українки. Це було зазначено в домовленостях між Болдвіном та родиною Гатчінс.
Нагадаємо, Алек Болдвін повертається до роботи у фільмі, під час зйомок якого 2021 року він вбив українку.