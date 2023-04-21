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З Алека Болдвіна зняли звинувачення у ненавмисному вбивстві українки

21 квітня 2023 02:21
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
З Алека Болдвіна зняли звинувачення у ненавмисному вбивстві українки
У США відновлюють зйомки скандального фільму "Іржа". Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

З Алека Болдвіна зняли звинувачення у ненавмисному вбивстві українки. Раніше прокуратура штату Нью-Мексико звинувачувала актора в ненавмисному вбивстві кінооператора Галини Хатчинс, яка загинула під час зйомок фільму "Іржа".

Про рішення суду повідомили його адвокати.

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"Ми задоволені рішенням про припинення справи проти Алека Болдвіна і закликаємо до належного розслідування фактів і обставин цієї трагічної аварії", — заявили Люк Нікас і Алекс Спіро, адвокати Алека Болдвіна.

Загибель українки

Нещасний випадок під час зйомок вестерну "Іржа" стався 21 жовтня 2021 року на ранчо біля міста Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Болдвін виступав продюсером фільму та грав у ньому головну роль. Під час зйомок сцени, в якій голлівудська зірка у ролі злочинця мав стріляти з пістолета, він випадково потрапив в операторку Галину Гатчінс.

42-річну українку  доставили на гелікоптері до лікарні, де померла від отриманих поранень. В неї залишився чоловік та неповнолітній син.

65-річного Болдвіна звинуватили у двох випадках ненавмисного вбивства.

Відновлення роботи над фільмом

У США тепер відновлюють зйомки скандального фільму "Іржа".

Зйомки відбуватимуться на кіноранчо в Монтані, раніше фільм знімали в Нью-Мексико. 

Як відомо, продюсером фільму буде чоловік загиблої українки. Це було зазначено в домовленостях між Болдвіном та родиною Гатчінс. 

Нагадаємо, Алек Болдвін повертається до роботи у фільмі, під час зйомок якого 2021 року він вбив українку.

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