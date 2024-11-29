Джессика Альба показала мужf и троих детей - семейное фото

Джессика Альба. Фото: instagram.com/jessicaalba

Американская актриса Джессика Альба показала, как провела время со своей семьей. Звезда "Фантастической четверки" вместе с мужем, актером Кэшем Уорреном, и тремя детьми отпраздновала День благодарения.

Семейной фотографией знаменитость поделилась в своем Instagram.

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Традиционно в четвертый четверг ноября в США празднуют День благодарения. Обычно праздник проводят в семейном и дружеском кругу.

Семья актрисы также не стала нарушать традиции. Альба и Уоррен провели праздничный вечер вместе с дочерями Онор и Хэвен и сыном Хэйесом.

Джессика Альба с семьей. Фото: instagram.com/jessicaalba

В память об этом дне семья сделала фото. Звездные родители позировали рядом со своими тремя детьми на фоне океана на закате.

В подписи к фото Альба от имени своей семьи поздравила поклонников с Днем благодарения.

"Счастливого Дня Благодарения от меня и моей семьи вам и вашим родным. Присылаем много любви и света" , — написала актриса.

Напомним, недавно Виталий Козловский впервые показал свою тещу и поздравил ее с особым праздником.

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