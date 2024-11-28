Український співак Михайло Поплавський. Фото: instagram/poplavskiy_michail

"Юний орел" української естради Михайло Поплавський відзначає 75-річний ювілей. Співак увійшов в історію країни не лише як креативна зірка, а ще й харизматичний президент університету.

З цієї нагоди редакція Новини.LIVE пригадує факти з життя артиста.

Читайте також:

Михайло Поплавський святкує 75-річний ювілей

Михайло Поплавський — Заслужений діяч мистецтв України, Народний артист України, президент КНУКіМ, професор, повний кавалер ордена "За заслуги", лауреат національної премії "Людина року", співак, продюсер та телеведучий.

Михайло Поплавський. Фото: instagram/poplavskiy_michail

Співак народився в селі Мечиславка, що на Кіровоградщині. Зростав у родині колгоспників. Спочатку вчився у профтехучилищі на професію машиніста електротяга в шахті, а потім служив в армії. Вже невдовзі зміг очолити районний будинок культури, а далі вступив на перший курс в Київський інститут культури.

Михайло Поплавський у молодості. Фото: instagram/poplavskiy_michail

Вже у 1993 році Поплавський став ректором цього ВНЗ — наймолодшим за всю його історію. З освітянина він поступово перетворювався на артиста, а університет ставав все популярнішим.

За свій творчий шлях Михайло Михайлович випустив понад 50 кліпів, близько 200 пісень та організував понад 150 масштабних концертних шоу. Серед його хітів — "Юний орел", "Варенички мої" та "Кропива".

Поплавський має репутацію "зіркового ректора" та "пошановувача українських жінок". В інтерв'ю він неодноразово розповідав, що щодня спить у температурі близько 16-17 градусів тепла, умивається холодною водою, вживає лише екопродукти з власної ферми, відмовився від алкоголю, цигарок та дурних думок.

Нагадаємо про скандал навколо Михайла Поплавського та КНУКіМ. Також артист образив дівчинку сексистськими заявами.