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Поплавський відзначає 75-річчя — неймовірні факти життя

28 листопада 2024 21:27
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Михайлу Поплавському виповнилось 75 —  неймовірні факти про співака
Український співак Михайло Поплавський. Фото: instagram/poplavskiy_michail
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

"Юний орел" української естради Михайло Поплавський  відзначає 75-річний ювілей. Співак увійшов в історію країни не лише як креативна зірка, а ще й харизматичний президент університету.

З цієї нагоди редакція Новини.LIVE пригадує факти з життя артиста.

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Михайло Поплавський святкує 75-річний ювілей

Михайло Поплавський — Заслужений діяч мистецтв України, Народний артист України, президент КНУКіМ, професор, повний кавалер ордена "За заслуги", лауреат національної премії "Людина року", співак, продюсер та телеведучий.

Михайло Поплавський
Михайло Поплавський. Фото: instagram/poplavskiy_michail

Співак народився в селі Мечиславка, що на Кіровоградщині. Зростав у родині колгоспників. Спочатку вчився у профтехучилищі на професію машиніста електротяга в шахті, а потім служив в армії. Вже невдовзі зміг очолити районний будинок культури, а далі вступив на перший курс в Київський інститут культури.

Михайло Поплавський у молодості
Михайло Поплавський у молодості. Фото: instagram/poplavskiy_michail

Вже у 1993 році Поплавський став ректором цього ВНЗ — наймолодшим за всю його історію. З освітянина він поступово перетворювався на артиста, а університет ставав все популярнішим.

За свій творчий шлях Михайло Михайлович випустив понад 50 кліпів, близько 200 пісень та організував понад 150 масштабних концертних шоу. Серед його хітів — "Юний орел", "Варенички мої" та "Кропива". 

Поплавський має репутацію "зіркового ректора" та "пошановувача українських жінок". В інтерв'ю він неодноразово розповідав, що щодня спить у температурі близько 16-17 градусів тепла, умивається холодною водою, вживає лише екопродукти з власної ферми, відмовився від алкоголю, цигарок та дурних думок.

Нагадаємо про скандал навколо Михайла Поплавського та КНУКіМ. Також артист образив дівчинку сексистськими заявами.

День народження Михайло Поплавський співак українські зірки Університет

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