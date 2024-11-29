Джессіка Альба показала чоловіка та трьох дітей - сімейне фото

Джесіка Альба. Фото: instagram.com/jessicaalba

Американська акторка Джессіка Альба показала, як провела час зі своєю родино. Зірка "Фантастичної четвірки" разом із чоловіком, актором Кешем Ворреном, та трьома дітьми відсвяткувала День подяки.

Сімейною світлиною знаменитість поділилася в своєму Instagram.

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Традиційно у четвертий четвер листопада у США святкують День подяки. Зазвичай, свято проводять у сімейному та дружньому колі.

Родина акторки також не стала порушувати традицій. Альба та Воррен провели святковий вечір разом із доньками Онор та Гевен і сином Гейесом.

Джессіка Альба з родиною. Фото: instagram.com/jessicaalba

На згадку про цей день родина зробила фото. Зіркові батьки позували поруч зі своїми трьома дітьми на тлі океану на заході сонця.

У підписі до фото Альба від імені своєї сім'ї привітала шанувальників з Днем подяки.

"Щасливого Дня Подяки від мене і моєї сім'ї вам і вашим рідним. Надсилаємо багато любові і світла", — написала акторка.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський вперше показав свою тещу та привітав її з особливим святом.

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