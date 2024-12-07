Ким Кардашьян сломала ногу накануне праздников — фото

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Американская светская львица и бизнесвумэн Ким Карадшьян заставила поклонников волноваться. Звезда показалась на костылях и с гипсом на ноге.

Фотографию знаменитость опубликовала в Instagram.

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Неприятный инцидент произошел со звездой накануне рождественских праздников. На фото, которым Ким поделилась в блоге, она показала свою ногу в специальном ортезе и костыли рядом.

"Долбанная жизнь. Сломаная нога к праздникам", — написала Кардашьян.

Ким Кардашьян сломала ногу. Фото: instagram.com/kimkardashian

Как именно знаменитость получила столь серьезную травму, она пока не рассказала. Однако поклонники предполагают, что Ким сломала ногу во время езды на мотоцикле.

На днях звезда поделилась фото, на которое в одних колготках и на каблуке, каталась на байке.

Ким Кардашьян на мотоцикле. Фото: instagram.com/kimkardashian

Ранее дочери Ким Кардашьян снялись в клипе известного рэпера.

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