Кардаш'ян плагіатить нову дружину ексчоловіка Веста — фото

Американська теледіва та бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: instagram/kimkardashian

Американська теледіва та бізнесвумен Кім Кардаш'ян шокувала підписників незвичайним вбранням для катання на мотоциклі. Вона вбралась лише у колготи та спокусливі стрінги, як полюбляє з'являтись на публіці нова дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі.

Кім виклала світлини в Instagram.

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Світська левиця Кім Кардаш'ян для катання на мотоциклі вдягнула дивний образ. Вона обрала білосніжний напівпрозорий боді, колготки в тон та туфлі на шпильці.

Кім Кардаш'ян. Фото: instagram/kimkardashian

У схожому стилі обожнює епатувати публіку молода архітекторка Б'янка Цензорі і за сумісництвом нова дружина скандального репера Каньє Веста, який раніше був одружений з Кім.

Кім Кардаш'ян повторює за дружиною Каньє Веста. Фото: instagram/kimkardashian

У коментарях підписники Кім також підмітили, що вона стає схожою на нову пасію колишнього коханого. Однак, точно не відомо, хто з цих двох світських левиць почав перший оголювати сідниці в колготах.

Одягнена, як нова дружина свого колишнього, лол.

Так і кричить "Каньє вдягає мене".

Кімберлі Цензорі...

Нагадаємо, Хлої Кардаш'ян приміряла образ кролика Playboy.Також Кім вразила блискучою фотосесією в сексуальному вбранні.