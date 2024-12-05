Кардаш'ян плагіатить нову дружину ексчоловіка Веста — фото

Кім Кардаш'ян знову вкрала стиль нової дружини Веста
Американська теледіва та бізнесвумен Кім Кардаш'ян шокувала підписників незвичайним вбранням для катання на мотоциклі. Вона вбралась лише у колготи та спокусливі стрінги, як полюбляє з'являтись на публіці нова дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі.
Кім виклала світлини в Instagram.
Кардаш'ян повторює за новою дружиною ексчоловіка Каньє Веста
Світська левиця Кім Кардаш'ян для катання на мотоциклі вдягнула дивний образ. Вона обрала білосніжний напівпрозорий боді, колготки в тон та туфлі на шпильці.
У схожому стилі обожнює епатувати публіку молода архітекторка Б'янка Цензорі і за сумісництвом нова дружина скандального репера Каньє Веста, який раніше був одружений з Кім.
У коментарях підписники Кім також підмітили, що вона стає схожою на нову пасію колишнього коханого. Однак, точно не відомо, хто з цих двох світських левиць почав перший оголювати сідниці в колготах.
- Одягнена, як нова дружина свого колишнього, лол.
- Так і кричить "Каньє вдягає мене".
- Кімберлі Цензорі...
Нагадаємо, Хлої Кардаш'ян приміряла образ кролика Playboy.Також Кім вразила блискучою фотосесією в сексуальному вбранні.
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