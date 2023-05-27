Из Канн в Гарвард: Том Хэнкс получил докторскую степень

Актер Том Хэнкс. Фото: Reuters

Том Хэнкс после своего появления на красной дорожке в Каннах посетил Гарвард. В университете звезда получил докторскую степень.

Об этом пишет Голос Америки.

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66-летний американский актер Том Хэнкс выступил с речью перед выпускниками Гарвардского университета. В ходе мероприятия обладатель премий "Оскар" и "Золотой глобус" получил еще один титул — почетную докторскую степень.

"Я мало что знаю о латыни, не чувствую страсти к ферментам, а мировая политика — это то, что я просматриваю в газете прямо перед тем, как решать Wordle (игра в слова)", — сказал Хэнкс, пошутив о том, что для получение докторской степени ему даже не пришлось ходить в библиотеку.

Том Хэнкс. Фото: Reuters

Том Хэнкс. Фото: Reuters

Том Хэнкс. Фото: Reuters

Жена Тома Хэнкса Рита Уилсон Фото: Reuters

Поддержать актера пришла его жена, актриса Рита Уилсон.

"Безразличие превращает граждан в наемных слуг, которых держат на работе деспоты и тираны, чьи установки по умолчанию — цинизм, которые объявили инакомыслие вне закона и запретили искусство, диалоги и книги", — отметил актер в напутственной речи.

Напомним, голливудский актер Том Хэнкс передал пишущую машинку из своей личной коллекции для помощи Украине.

Лауреат премии "Оскар", французский кинорежиссер Мишель Азанавичюс направил кругленькую сумму на восстановление Изюмской городской больницы, которая была частично уничтожена оккупантами.