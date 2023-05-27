З Канн у Гарвард: Том Генкс отримав докторський ступінь

Актор Том Генкс. Фото: Reuters

Том Генкс після своєї появи на червоній доріжці у Каннах завітав до Гарварду. В університеті зірка отримав докторський ступінь.

Про це пише Голос Америки.

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66-річний американський актор Том Генкс виступив із промовою перед випускниками Гарвардського університету. У ході заходу володар премій "Оскар" та "Золотий глобус" отримав ще один титул — почесний докторський ступінь.

"Я мало що знаю про латину, не відчуваю пристрасті до ферментів, а світова політика — це те, що я переглядаю в газеті прямо перед тим, як вирішувати Wordle (гра в слова)", — сказав Генкс, пожартувавши про те, що для отримання докторського ступеня йому навіть не довелося ходити до бібліотеки.

Том Генкс. Фото: Reuters

Том Генкс. Фото: Reuters

Том Генкс. Фото: Reuters

Дружина Тома Генкса Рита Вілсон Фото: Reuters

Підтримати актора прийшла також його дружина, акторка Рита Вілсон.

"Байдужість перетворює громадян на найманих слуг, яких тримають на роботі деспоти та тирани, чиї установки за замовчуванням — цинізм, які оголосили інакодумство поза законом та заборонили мистецтво, діалоги та книги", — зазначив актор у напутній промові.

Нагадаємо, голлівудський актор Том Генкс передав друкарську машинку зі своєї особистої колекції задля допомоги Україні.

Лауреат премії "Оскар", французький кінорежисер Мішель Азанавічус спрямував кругленьку суму на відбудову Ізюмської міської лікарні, яка була частково знищена окупантами.