Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Модель Victoria's Secret "вигуляла" у Каннах одразу дві сукні arrow

Модель Victoria's Secret "вигуляла" у Каннах одразу дві сукні

26 травня 2023 16:57
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Модель Victoria's Secret вийшла у Каннах одразу у двох сукнях
Модель Ельза Хоск. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Ельза Хоск вразила незвичним вибором вбрання для Каннського кінофестивалю. Красуня пройшла червоною доріжкою у двох сукнях.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Модель Victoria's Secret позувала перед фотографами у вбранні двох кольорів, яке за дизайном нагадувало сукню у сукні. Вбрання від Viktor & Rolf викликало неоднозначну реакцію, дехто побачив у ньому оптичну ілюзію, а дехто переконаний, що це просто дві сукні.

Модель Ельза Хоск у Каннах. Фото: Reuters
Модель Ельза Хоск у Каннах. Фото: Reuters
null
Модель Ельза Хоск у Каннах. Фото: Reuters

По дорозі до Канн Ельза загубила багаж, але, вочевидь, це не завадило їй ефектно з'явитися на Лазуровому узбережжі.

Модель не єдина, хто вибрав нестандарний образ для червоної доріжки. Актриса Дженніфер Лоуренс здивувала черговим сміливим виходом у Каннах. Цього разу знаменитість обрала комфорт замість гламуру.

Зірка впевнено позувала фотографам, відмовившись від туфель на підборах. Цього вечора на актрисі були чорні шльопанці. Можливо, таким чином знаменитість вирішила підстрахувати себе від конфузу, який трапився з нею десять років тому під час церемонії кінопремії "Оскар".

Тоді зірка "Голодних ігор" потрапила у незручну ситуацію. Вона піднімалася на сцену, щоб забрати переможну статуетку як найкраща актриса 2013 року за роботу у фільмі "Мій хлопець — псих", але спіткнулася об поділ сукні та впала на сходах.

Раніше Сальма Гайєк розповіла про коштовну сукню, яку обрала для Канн.

270 годин ручної роботи, 1,976,000 чорних паєток та 2769 годин ручної вишивки знадобилось для створення 15-кілограмової сукні зірки від Balenciaga.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB