Модель Victoria's Secret вийшла у Каннах одразу у двох сукнях

Модель Ельза Хоск. Фото: Reuters

Модель Ельза Хоск вразила незвичним вибором вбрання для Каннського кінофестивалю. Красуня пройшла червоною доріжкою у двох сукнях.

Про це пише Daily Mail.

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Модель Victoria's Secret позувала перед фотографами у вбранні двох кольорів, яке за дизайном нагадувало сукню у сукні. Вбрання від Viktor & Rolf викликало неоднозначну реакцію, дехто побачив у ньому оптичну ілюзію, а дехто переконаний, що це просто дві сукні.

Модель Ельза Хоск у Каннах. Фото: Reuters

Модель Ельза Хоск у Каннах. Фото: Reuters

Модель Ельза Хоск у Каннах. Фото: Reuters

По дорозі до Канн Ельза загубила багаж, але, вочевидь, це не завадило їй ефектно з'явитися на Лазуровому узбережжі.

Модель не єдина, хто вибрав нестандарний образ для червоної доріжки. Актриса Дженніфер Лоуренс здивувала черговим сміливим виходом у Каннах. Цього разу знаменитість обрала комфорт замість гламуру.

Зірка впевнено позувала фотографам, відмовившись від туфель на підборах. Цього вечора на актрисі були чорні шльопанці. Можливо, таким чином знаменитість вирішила підстрахувати себе від конфузу, який трапився з нею десять років тому під час церемонії кінопремії "Оскар".

Тоді зірка "Голодних ігор" потрапила у незручну ситуацію. Вона піднімалася на сцену, щоб забрати переможну статуетку як найкраща актриса 2013 року за роботу у фільмі "Мій хлопець — псих", але спіткнулася об поділ сукні та впала на сходах.

Раніше Сальма Гайєк розповіла про коштовну сукню, яку обрала для Канн.

270 годин ручної роботи, 1,976,000 чорних паєток та 2769 годин ручної вишивки знадобилось для створення 15-кілограмової сукні зірки від Balenciaga.