С создателя известного мультсериала "Рик и Морти" сняли обвинения в домашнем насилии
Накануне из известного американского шоуранера Джастина Ройланда уволили из собственного же проекта, популярного мультсериала для взрослых "Рик и Морти". Бывшая партнерша звезды обвиняла его в нанесении телесных повреждений и незаконном лишении свободы.
Впрочем, прокуратура американского штата Калифорния сняла обвинения с Джастина, сообщает издание The Guardian.
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Пресс-секретарь окружной прокуратуры Кимберли Эддс добавила, что прокуроры приняли решение закрыть дело после того, как появилась дополнительная информация, которую она отказалась уточнить. По словам жертвы, инцидент произошел в январе 2020 года. Личность женщины не раскрывают. Американский шоумен своей вины не признавал.
В своем заявлении Ройланд отметил: он никогда не сомневался, что этот день наступит, но глубоко поражен ужасной ложью во время этого процесса.
"Больше всего я разочарован тем, что так много людей поспешили сделать выводы, не зная фактов, основываясь лишь на словах озлобленной бывшей, которая пыталась обойти надлежащую правовую процедуру и "отменить" мое увольнение", — добавил создатель популярного мультфильма.
Напомним, ранее мы писали, что одиозного голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили еще к 16 годам тюрьмы за изнасилование модели. Также мы писали, что звезду сериала "Уэнздей" от Netflix, канадского актера Перси Хайнса Вайта, сыгравшего Ксавье Торпа, обвиняли в изнасиловании и притязаниях.