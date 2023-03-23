З творця відомого мультсеріалу "Рік і Морті" зняли звинувачення у домашньому насильстві

Американський шоуранер Джастін Ройланд

Напередодні с відомого американського шоуранера Джастіна Ройланда звільнили з власного ж проєкту, популярного мультсеріалу для дорослих "Рік і Морті". Колишня партнерка зірки звинувачувала його у нанесенні тілесних ушкоджень і незаконному позбавленні волі.

Втім, прокуратура американського штату Каліфорнія зняла обвинувачення з Джастіна, повідомляє видання The Guardian.

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Прессекретарка окружної прокуратури Кімберлі Еддс додала, що прокурори прийняли рішення закрити справу після того, як з'явилася додаткова інформація, яку вона відмовилася уточнити. За словами жертви, інцидент стався в січні 2020 року. Особу жінки не розкривають. Американський шоумен своєї вини не визнавав.

У своїй заяві Ройланд відзначив: він ніколи не сумнівався, що цей день настане, але глибоко вражений жахливою брехнею під час цього процесу.

"Найбільше я розчарований тим, що так багато людей поспішили зробити висновок, не знаючи фактів, ґрунтуючись лише на словах озлобленої колишньої, яка намагалася обійти належну правову процедуру і "скасувати" моє звільнення", — додав творець популярного мультфільму.

Нагадаємо, раніше ми писали, що одіозного голлівудського продюсера Гарві Вайнштайна засудили ще до 16 років ув'язнення за зґвалтування моделі. Також ми писали, що зірку серіалу "Венздей" від Netflix, канадського актора Персі Гайнса Вайта, який зіграв Ксав'є Торпа, звинувачували у зґвалтуванні та домаганнях.