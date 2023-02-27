Будущий президент Чехии Петр Павел посмотрел выступление группы ТНМК

Группа "Танок на майдані Конго"

Украинская группа "ТНМК" выступила на концерте в столице Чехии, Праге. Мероприятие посетил и новоизбранный президент этой страны, отставной генерал Петр Павел.

Об этом в своем Facebook сообщил Александр Фоззи Сидоренко.

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В Праге прошел торжественный концерт, посвященный борьбе украинского народа с оккупантами. Выступление украинской группы "Танок на майдані Конго" оценил и Петр Павел. На видео видно, что рядом со сценой политик стоит с бумажным стаканчиком в руках. В это время музыканты исполняют кавер песни "Файне місто Тернопіль" группы "Брати Гадюкіни"

"Работал подставкой для микрофона детского хора, а за этим вежливо наблюдал президент Чехии Петр Павел. Хорошее будет воспоминание, хорошее", — написал Александр Фоззи Сидоренко.

Петр Павел станет президентом Чехии 9 марта во время инаугурации.

Напомним, ранее мы писали, что победительница конкурса "Евровидение-2018", израильская певица Netta, зачитала украинский рэп вместе с alyona alyona. Также мы рассказывали, что группа ТНМК выпустила анимационный блокбастер о минной безопасности.