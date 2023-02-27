Переможниця Євробачення-2018 Netta зачитала українською реп разом з alyona alyona

Переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2018" Netta

З концертом до Тель-Авіву (Ізраїль) завітала реп-виконавиця alyona alyona. Альона Савраненко (справжнє ім’я співачки) обіцяла сюрприз шанувальникам. І він вдався на всі 100.

Про це alyona alyona розповіла у своїх Instastories.

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Концерт до alyona alyona завітала переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2018" Netta. З телефону вона українською зачитала текст пісні "Пушка". А потім без підказок під гучні оплески фанатів виконала її разом з українською реп-виконавицею.

"Нетто, дякую тобі за виступ зі мною. Ти неймовірна. Сподіваюсь, одного дня ми зустрінемося знову і заспіваємо разом в мирній Україні", — написала alyona alyona.

Netta у своїх сторіз зазначила, що їй сподобалось читати українською.

Нагадаємо, раніше ми писали, що реперку alyona alyona прооперували. Також співачка поділилась результатами аналізів свого лікування.