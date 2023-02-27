Майбутній президент Чехії Петр Павел подивився виступ гурту ТНМК

Гурт "Танок на майдані Конго"

Український гурт "ТНМК" виступив на концерті в столиці Чехії, Празі. На захід завітав і новообраний президент цієї країни, відставний генерал Петр Павел.

Про це у своєму Facebook повідомив Олександр Фоззі Сидоренко.

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В Празі відбувся урочистий концерт, присвячений боротьбі українського народу з окупантами. Виступ українського гурту "Танок на майдані Конго" оцінив і Петр Павел. На відео видно, що поруч зі сценою політик стоїть з папером стаканчиком у руках. В цей час музиканти виконують кавер пісні "Файне місто Тернопіль" гурту "Браті Гадюкіні"

"Працював підставкою для мікрофона дитячого хору, а за цим чемно спостерігав президент Чехії Петр Павел. Гарний буде спогад, гарний", — написав Олександр Фоззі Сидоренко.

Петр Павел стане президентом Чехії 9 березня під час інавгурації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможниця конкурсу "Євробачення-2018", ізраїльська співачка Netta, зачитала українською реп разом з alyona alyona. Також ми розповідали, що гурт ТНМК випустив анімаційний блокбастер про мінну безпеку.