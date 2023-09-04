Горовая призналась, чем сейчас занимается ее бывший Потап – отдает всю энергию

Украинская продюсер Ирина Горова со своим бывшим Потапом в программе "Светская жизнь". Фото: скриншот с YouTube

Украинская продюсер, соучредитель центра Mozgi Entertainment и бывшая супруга рэпера Потапа Ирина Горовая рассказала, где он сейчас. Бизнесвумен отметила, что сейчас ее бывший муж акцентировал свое внимание не на шоу-бизнесе, а на другой тематике.

Об этом Ирина Горовая рассказала в интервью каналу "Forbes Украина" в YouTube.

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Известный продюсер отметила, что после того, как она рассталась с Потапом, они договорились продолжать вместе работать. Но после начала полномасштабной войны в Украине все изменилось, и каждый пошел своим путем.

Украинский продюсер Ирина Горовая на интервью. Фото: скриншот с YouTube

По словам Ирины Горовой, их совместный труд с бывшим Потапом закончился. Она отметила, что продолжила работу в Украине, а вот Потап совсем исчез из шоу-бизнеса. Оказывается, сейчас он занимается совсем другим делом.

Украинский продюсер отметила, что сейчас ее бывший начал заниматься криптовалютой. По ее словам, рэпер сейчас максимально вкладывает всю свою энергию в эту тематику, из-за чего она совсем не заинтересована в том, чтобы между ними были деловые отношения.

"Вторжение немного ускорило это. Мы разъехались, я всегда знала, что у меня будет бизнес в Украине. Алексей решил идти по другому пути. У него есть что-то по крипте. И думаю, он туда максимально вкладывает энергию. В 2022 году мы встретились, поговорили, поняли, что нас ничего не объединяет", — отметила украинский продюсер.

Брак Ирины Горовой и Потапа

Известно, что когда у Ирины Горовой еще формально был муж, она влюбилась в Потапа. Она вспоминала, что на тот момент ей было 25 лет, а Потапу только 19. Ирина также рассказывала о том, что перед их отношениями они сначала дружили.

В 1999 году они поженились, а в 2008 году у них родился сын, которого они назвали Андреем.

Продюсер Ирина Горовая со своим бывшим Потапом, дочерью Натали и сыном Андреем на линейке. Фото: Instagram Потапа

Впрочем, однажды они решили развестись, после чего Потапу долгое время приписывали роман с его коллегой по группе "Потап и Настя" Настей Каменских. Если сначала об этом ходили лишь слухи, то потом они подтвердили их, сыграв громкую свадьбу.

Напомним, мы писали о том, что украинский продюсер Ирина Горовая высказалась о прекращении сотрудничества с рэпером Потапом.

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