Колишня дружина Потапа розповіла, як змінилася за останнє десятиріччя

Ірина Горова. Фото: instagram.com/gorovaya_irina/

Бізнесвумен Ірина Горова поділилася думками щодо особистісних змін за останні роки. Колишня дружина репера Потапа зізналася, що за останню декаду пережила справжню трансформацію.

Про це Ірина розповіла у своєму Instagram.

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Все що нас не вбиває — робить сильнішими

За словами Горової, сьогодні для неї важливо боротися за права та рівність, бути відкритою до світу. Змінилось ставлення у бізнесвумен і до слова "любов".

"10 років тому я вважала, що слово любов для мене зачинилось назавжди і заборонила собі навіть думати про це почуття...але "все що нас не вбиває - робить сильнішими" (це точно про мене). Зараз я повністю відкрита до любові, і розумію, що це найсолодше відчуття у світі", — ділиться Ірина Горова.

Ірина Горова розповіла про особистісну трансформацію. Фото: instagram.com/gorovaya_irina/

Ірина Горова розповіла про особистісну трансформацію. Фото: instagram.com/gorovaya_irina/

Ірина Горова розповіла про особистісну трансформацію. Фото: instagram.com/gorovaya_irina/

Також бізнесвумен зауважила, що раніше цінувала тих, хто розділяє її точку зору, але тепер, зізнається, захоплюється тими, хто має свою думку і може її аргументувати.

"10 років тому я не розуміла, куди рухаюсь — у творчість, бізнес, шоу-бізнес, не було фокусування та прозорості шляху, зараз я точно знаю, що моя супер сила — менеджмент артистів і креаторів, що я муза та опора для творчих, талановитих людей — і мене це дуже драйвить", — зізнається Ірина Горова.

Раніше бізнесвумен Ірина Горова прокоментувала припинення співпраці з колишнім чоловіком та бізнес-партнером репером Олексієм Потапенко в рамках лейблу MOЗGI Entertainment.

Нагадаємо, минулого року компанія, яку 2010-го заснували репер Олексій Потапенко та бізнесвумен Ірина Горова, стала лейблом відкритого типу. Трансформація бренду продовжується. Тепер стало відомо про зміну його назви.