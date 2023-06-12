Колишня дружина Потапа розповіла, як змінилася за останнє десятиріччя
Бізнесвумен Ірина Горова поділилася думками щодо особистісних змін за останні роки. Колишня дружина репера Потапа зізналася, що за останню декаду пережила справжню трансформацію.
Про це Ірина розповіла у своєму Instagram.
Все що нас не вбиває — робить сильнішими
За словами Горової, сьогодні для неї важливо боротися за права та рівність, бути відкритою до світу. Змінилось ставлення у бізнесвумен і до слова "любов".
"10 років тому я вважала, що слово любов для мене зачинилось назавжди і заборонила собі навіть думати про це почуття...але "все що нас не вбиває - робить сильнішими" (це точно про мене). Зараз я повністю відкрита до любові, і розумію, що це найсолодше відчуття у світі", — ділиться Ірина Горова.
Також бізнесвумен зауважила, що раніше цінувала тих, хто розділяє її точку зору, але тепер, зізнається, захоплюється тими, хто має свою думку і може її аргументувати.
"10 років тому я не розуміла, куди рухаюсь — у творчість, бізнес, шоу-бізнес, не було фокусування та прозорості шляху, зараз я точно знаю, що моя супер сила — менеджмент артистів і креаторів, що я муза та опора для творчих, талановитих людей — і мене це дуже драйвить", — зізнається Ірина Горова.
Раніше бізнесвумен Ірина Горова прокоментувала припинення співпраці з колишнім чоловіком та бізнес-партнером репером Олексієм Потапенко в рамках лейблу MOЗGI Entertainment.
Нагадаємо, минулого року компанія, яку 2010-го заснували репер Олексій Потапенко та бізнесвумен Ірина Горова, стала лейблом відкритого типу. Трансформація бренду продовжується. Тепер стало відомо про зміну його назви.