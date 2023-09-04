Горова зізналася, чим зараз займається її колишній Потап – віддає всю енергію

Українська продюсерка Ірина Горова зі своїм колишнім Потапом у програмі "Світське життя". Фото: скриншот з YouTube

Українська продюсерка, співзасновниця центру Mozgi Entertainment та колишня дружина репера Потапа Ірина Горова розповіла, де він зараз. Бізнесвумен зазначила, що зараз її колишній чоловік акцентував свою увагу не на шоу-бізнесі, а на іншій тематиці.

Про це Ірина Горова розповіла під час інтерв’ю каналу "Forbes Україна" в YouTube.

Читайте також:

Чим зараз займається Потап?

Відома продюсерка зазначила, що після того, як вона розлучилася з Потапом, вони домовилися продовжувати разом працювати. Але після початку повномасштабної війни в Україні все змінилося, і кожен пішов власним шляхом.

Українська продюсерка Ірина Горова на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

За словами Ірини Горової, їхня спільна праця з колишнім Потапом закінчилася. Вона зазначила, що продовжила працювати в Україні, а ось Потап зовсім зник з шоу-бізнесу. Виявляється, зараз він займається зовсім іншою справою.

Українська продюсерка зазначила, що зараз її колишній почав займатися криптовалютою. За її словами, репер зараз максимально вкладає усю свою енергію в цю тематику, через що вона зовсім не зацікавлена в тому, щоб між ними були ділові стосунки.

"Вторгнення трохи прискорило це. Ми роз'їхалися, я завжди знала, що у мене буде бізнес в Україні. Олексій вирішив йти іншим шляхом. У нього є щось пов'язане з криптою. І думаю, він туди максимально вкладає енергію. У 2022 році ми зустрілися, поговорили, зрозуміли, що нас нічого не об'єднує", — зазначила українська продюсерка.

Шлюб Ірини Горової та Потапа

Відомо, що коли Ірина Горова ще формально мала чоловіка, вона закохалася у Потапа. Вона згадувала, що на той момент їй було 25 років, а Потапу лише 19. Ірина також розповідала й про те, що перед їхніми стосунками вони спочатку дружили.

У 1999 році вони одружилися, а у 2008 році в них народився син, якого вони назвали Андрієм.

Продюсерка Ірина Горова зі своїм колишнім Потапом, донькою Наталі та сином Андрієм на лінійці. Фото: Instagram Потапа

Втім, одного разу вони вирішили розлучитися, після чого Потапу довгий час приписували роман з його колегою по гурту "Потап і Настя" Настею Каменських. Якщо спочатку про це ходили лише чутки, то потім вони підтвердили їх, зігравши гучне весілля.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська продюсерка Ірина Горова висловилася про припинення співпраці з репером Потапом.

Раніше ми розповідали про те, що продюсерка Ірина Горова згадала, які складнощі виникали в них з Потапом під час шлюбу.

Також ми повідомляли про те, що колишня Потапа Ірина Горова вперше розповіла про свого нового коханого.