Забыли об Украине: что произошло с артистами "Дизель-шоу" Писаренко и Никишиным

Бывшие артисты "Дизель-шоу" Евгений Никишин и Сергей Писаренко. Фото: tengrinews.kz

Перед полномасштабной войной в Украине артисты Сергей Писаренко и Евгений Никишин из российских команд КВН были членами команды "Дизель-шоу". Однако после начала российской агрессии 24 февраля 2022 года зрители заметили их исчезновение с экранов.

Об этом сообщает МЕТА.

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В феврале 2022 года оба артиста находились в Киеве и были свидетелями ужасных событий. Писаренко написал пост, в котором осудил войну и страдание мирных жителей. Один снаряд даже попал в его дом, где жил Писаренко с семьей.

Он также снял видеообращение, в котором выразил свое мнение о несправедливости военных действий и выступил против того, чтобы называть войну "спецоперацией". Его поддержал коллега Никишин.

"На фоне этих постов и видеообращений за своих коллег пытался вступиться художественный директор Егор Крутоголов. Он говорил о том, что Писаренко и Никишин не разделяют идеи Путина и не поддерживают происходящее. Однако реальность оказалась совсем другой", — отмечает издание.

Оба артиста вернулись в Россию и удалили сообщения, в которых поддерживали Украину. Крутоголов пытался объяснить это тем, что они боятся за себя и за свои семьи.

Отмечается, что Писаренко теперь повествует о любви к России, которую называет своей родиной. Он признался, что решил покинуть Украину после полномасштабного вторжения. Дописывают артисты в запрещенные в Украине соцсети. Сейчас они проводят концерты в России.

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