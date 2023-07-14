Забули про Україну: що сталося з артистами "Дизель-шоу" Писаренком і Нікішиним

Колишні артисти "Дизель-шоу" Євген Нікішин та Сергій Писаренко. Фото: tengrinews.kz

Перед повномасштабною війною в Україні артисти Сергій Писаренко та Євген Нікішин з російських команд КВК були членами команди "Дизель-шоу". Однак, після початку російської агресії 24 лютого 2022 року, глядачі помітили їхнє зникнення з екранів.

Про це повідомляє МЕТА.

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У лютому 2022 року обидва артисти перебували в Києві та були свідками жахливих подій. Писаренко написав пост, в якому засудив війну та страждання мирних жителів. Один снаряд навіть влучив у його будинок, де Писаренко жив із сім'єю.

Він також зняв відеозвернення, в якому висловив свою думку про несправедливість військових дій і виступив проти того, щоб називати війну "спецоперацією". Його підтримав колега Нікішин.

"На тлі цих постів та відеозвернень за своїх колег намагався заступитися художній директор Єгор Крутоголов. Він говорив про те, що Писаренко та Нікішин не поділяють ідеї Путіна і не підтримують того, що відбувається. Проте реальність виявилася зовсім іншою", — зазначає видання.

Обидва артисти повернулися до Росії й видалили дописи, в яких підтримували Україну. Крутоголов намагався пояснити це тим, що вони бояться за себе та свої сім'ї.

Зазначається, що Писаренко тепер розповідає про любов до Росії, яку називає своєю батьківщиною. Він зізнався, що вирішив покинути Україну після повномасштабного вторгнення. Дописують артисти в заборонені в Україні соцмережі. Наразі вони проводять концерти в Росії.

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