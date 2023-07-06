Вікторія Булітко опинилася в швидкій – що сталося з акторкою

Українська акторка Вікторія Булітко під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська акторка та зірка популярного проєкту "Дизель Шоу" Вікторія Булітко розповіла про проблеми в житті. Популярна акторка театру, кіно та телебачення показала, як в неї на одному місці з’явився кліщ, тому їй довелося звертатися до медиків швидкої допомоги.

Відповідні кадри Вікторія Булітко розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Українська акторка зараз перебуває на відпочинку на західній Україні, втім, її відпочинок виявився не таким хорошим. Річ у тому, що у Вікторії в одному пікантному місці застряг кліщ, тому їй довелося викликати швидку допомогу, щоб його витягти звідти.

Вона розмістила фотографії в розділі Stories, де можна побачити, як вона в купальнику показує кліща крупним планом. Дивлячись на ці фотографії, стає не по собі, тому людям зі слабкими нервами краще цього не бачити.

Stories акторки Вікторії Булітко. Фото: скріншот з Instagram

Stories акторки Вікторії Булітко. Фото: скріншот з Instagram

На своїй сторінці в Instagram Вікторія Булітко розмістила кадри, де можна побачити, як лікар в машині швидкої допомоги щипцями витягує з її сідниць кліща. Сама ж акторка лежить на кушетці в купальнику та показує сам процес.

"Це мій перший раз у Швидкій...", — коротко підписала українська телезірка свої кадри.

Підписники Вікторії Булітко, звичайно, не залишилися осторонь та почали коментувати ці кадри.

Господи Божечки, маленька. А де той клещ? У мене знайомі дівчини так їх вкусили і все... інцефаліт. не шуткуйте зі здоров'ям, здайте аналіз, якщо треба, то і уколи

Обов'язково на аналіз!!!! БАГАТО кліщів є переносниками смертельних інфекцій. І є випадки, коли кліщ сидів пару годин і було інфікування

Краще здати на аналіз, вже двоє знайомих хворіють після укусу кліща хворобою Лайма (буреліоз)

Коментарі зі сторінки Вікторії Булітко. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Вікторії Булітко. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Вікторії Булітко. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що актор "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов розповів про те, чого бояться його колишні колеги, які втекли з України.

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