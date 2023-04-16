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Вместо отпуска в больницу: Маша Ефросинина поделилась личными проблемами

16 апреля 2023 00:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Вместо отпуска в больницу: Маша Ефросинина поделилась личными проблемами
Украинская телеведущая Маша Ефросинина. Фото: Instagram
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинская телеведущая Маша Ефросинина пожаловалась подписчикам на усталость, печаль по мирной жизни и отмененный отпуск из-за ожогов сына. А также призвала держаться и помогать друг другу.

Об этом телеведущая рассказала в своем Instagram.

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Подробности

Маша Ефросинина поделилась с подписчиками своей историей об отмененном отпуске и случае с сыном Сашей. Телеведущая рассказала, что вместе с командой поработала во славу, устала и, следовательно, заслужила "маленький отдых".

"Столько было съемок в Киеве. Мы записали часов 80 разного контента, все пошло в монтаж... Все, как из мирного прошлого моей любимой жизни", — говорит Ефросинина.

Сначала отпуск не планировала, но ей написала "очень крутая клиника и позвала на восстановление", поэтому решила уехать, а перед этим отправить сына в Польшу.

"Еду спать, гулять, дышать, восстанавливаться, есть и немного приводить в порядок свое здоровье", — отметила телеведущая.

Однако ее планы кардинально изменило состояние сына Саши, которого Ефросинина случайно обожгла горячим кофе в поезде.

"Никуда не уехала, не улетела, чувствую себя го*ном и вот решила с вами поделиться этим", — говорит телеведущая.

Теперь она занимается лечением сына Саши, делает перевязки. Врачи говорят, что рана скоро заживет.

Ефросинина подчеркивает, что уместно рассказывать такие истории, потому что ее Instagram — это сугубо возвращение к "wow-жизни", а война все изменила настолько сильно, что теперь ей все кажется важным.

"Не всегда нужно делать вывод о том, как живет человек, только по его соцсетям, если он не рассказывает интимные, правдивые, обыденные вещи. Они у него все равно есть и они продолжаются", — заключает Ефросинина.

Также она добавляет, что подобные ситуации делают сильнее, поскольку раньше из-за этого она волновалась бы больше.

Скриншот с истории Маши Єфросининой / Instagram

https://www.instagram.com/stories/mashaefrosinina/3081610730763620874/

Напомним, что популярная украинская певица, актриса и ведущая Оля Полякова в интервью Маше Ефросининой раскрыла подробности своей личной жизни. Известная артистка рассказала о том, как люди относятся к разнице в возрасте с ее мужем Вадимом и о том, как большая разница не мешает их любви.

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