Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Його бісить": Оля Полякова пожалілася Маші Єфросиніній на свого 60-річного чоловіка arrow

"Його бісить": Оля Полякова пожалілася Маші Єфросиніній на свого 60-річного чоловіка

10 квітня 2023 12:09
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Оля Полякова розповіла Маші Єфросиніній про стосунки з 60-річним чоловіком – різниця у 16 років
Українська співачка розповіла про стосунки зі своїм 60-річним чоловіком.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Популярна українська співачка, акторка та ведуча Оля Полякова розкрила подробиці свого особистого життя. Відома артистка розповіла про те, як люди ставляться до різниці у віці з її чоловіком Вадимом, та про те, як велика різниця не заважає їхньому коханню.

Про це Оля Полякова розповіла в інтерв’ю Маші Єфросиніній в YouTube.

Читайте також:

Українська виконавиця згадала своє весілля та розповіла про те, як гості на ньому робили ставки на тривалість її шлюбу. Справа в тому, що різниця у віці між Олею та її чоловіком Вадимом складає 16 років, але через 20 років шлюбу співачка вважає, що це ніяк не заважає щирому коханню.

Оля Полякова розповіла про особисте життя

Чоловік Олі Полякової Вадим Буряківський закохався в неї у віці 40 років, коли їй було всього 23 роки. За словами співачки, все оточення було впевнено в тому, що вона піде від бізнесмена, але за 20 років шлюбу вони змогли довести зворотнє.

"У мене з чоловіком різниця у віці 16 років. Йому всі казали: "Вона тебе кине. Що ти робиш?" Зараз усі ці люди – вони просто у шоці, що ми 20 років живемо… На нашому весіллі всі шепталися: "Ну що, давайте ставки ставити, на скільки це буде", – згадала українська співачка.

Але Оля Полякова зізналася, що її чоловік гнівається кожен раз, коли вона починає плакати або кричати в істериці. За словами артистки, Вадим не заспокоює її, а, навпаки, починає на неї кричати. Але незважаючи на це, артистка та бізнесмен щасливі разом.

"Мій чоловік не може бачити, як я ридаю. Замість того, щоб дати мені підтримку, він не просто йде, він спочатку на мене кричить: "Скільки можна". Його це бісить, він не може це витримувати", – відверто розповіла Оля Полякова.

Нагадаємо, ми писали, що популярна українська співачка Оля Полякова показала себе у відвертому вигляді.

Раніше ми розповідали, що українська артистка Оля Полякова розповіла про життя своєї доньки в Англії.

Також ми повідомляли, що відома співачка Оля Полякова висміяла артистку Ані Лорак.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB