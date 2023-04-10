Оля Полякова розповіла Маші Єфросиніній про стосунки з 60-річним чоловіком – різниця у 16 років

Українська співачка розповіла про стосунки зі своїм 60-річним чоловіком.

Популярна українська співачка, акторка та ведуча Оля Полякова розкрила подробиці свого особистого життя. Відома артистка розповіла про те, як люди ставляться до різниці у віці з її чоловіком Вадимом, та про те, як велика різниця не заважає їхньому коханню.

Про це Оля Полякова розповіла в інтерв’ю Маші Єфросиніній в YouTube.

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Українська виконавиця згадала своє весілля та розповіла про те, як гості на ньому робили ставки на тривалість її шлюбу. Справа в тому, що різниця у віці між Олею та її чоловіком Вадимом складає 16 років, але через 20 років шлюбу співачка вважає, що це ніяк не заважає щирому коханню.

Чоловік Олі Полякової Вадим Буряківський закохався в неї у віці 40 років, коли їй було всього 23 роки. За словами співачки, все оточення було впевнено в тому, що вона піде від бізнесмена, але за 20 років шлюбу вони змогли довести зворотнє.

"У мене з чоловіком різниця у віці 16 років. Йому всі казали: "Вона тебе кине. Що ти робиш?" Зараз усі ці люди – вони просто у шоці, що ми 20 років живемо… На нашому весіллі всі шепталися: "Ну що, давайте ставки ставити, на скільки це буде", – згадала українська співачка.

Але Оля Полякова зізналася, що її чоловік гнівається кожен раз, коли вона починає плакати або кричати в істериці. За словами артистки, Вадим не заспокоює її, а, навпаки, починає на неї кричати. Але незважаючи на це, артистка та бізнесмен щасливі разом.

"Мій чоловік не може бачити, як я ридаю. Замість того, щоб дати мені підтримку, він не просто йде, він спочатку на мене кричить: "Скільки можна". Його це бісить, він не може це витримувати", – відверто розповіла Оля Полякова.

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