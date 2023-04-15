Замість відпустки до лікарні: Маша Єфросиніна поділилася особистими проблемами

Українська телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: Instagram

Українська телеведуча Маша Єфросиніна поскаржилася підписникам на втому, сум за мирним життям та скасовану відпустку через опіки сина. А також закликала триматися й допомагати одне одному.

Про це телеведуча розповіла у своєму Instagram.

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Маша Єфросиніна поділилася з підписниками своєю історією про скасовану відпустку та випадок із сином Сашком. Телеведуча розповіла, що разом із командою попрацювала на славу, втомилася й, отже, заслужила на "маленький відпочинок".

"Стільки було зйомок в Києві. Ми записали годин 80 різного контенту, всі пішло в монтаж... Все, як з мирного минулого мого улюбленого життя", — каже Єфросиніна.

Спочатку відпустку не планувала, але їй написала "дуже крута клініка й покликала на відновлення", тому вирішила поїхати, а перед цим відправити сина до Польщі.

"Їду спати, гуляти, дихати, відновлюватись, їсти й трохи приводити до ладу своє здоров'я", — зазначила телеведуча.

Однак її плани кардинально змінив стан сина Сашка, якого Єфросиніна випадково обпекла гарячою кавою в потязі.

"Нікуди не поїхала, не полетіла, відчуваю себе гі*ном і от вирішила з вами поділитися цим", — каже телеведуча.

Тепер вона займається лікуванням сина Сашка, робить перев'язки. Лікарі кажуть, що рана скоро загоїться.

Єфросиніна наголошує, що доречно розповідати такі історії, бо її інстаграм — це суто повернення до "wow-життя", а війна все змінила настільки сильно, що тепер їй все здається важливим.

"Не завжди треба робити висновок про те, як живе людина, лише за її соцмережами, якщо вона не розповідає інтимні, правдиві, буденні речі. Вони в неї однаково є і вони тривають", — підсумовує Єфросиніна.

Також вона додає, що подібні ситуації роблять сильнішим, оскільки раніше через таке вона хвилювалася б більше.

Скриншот з історії Маші Єфросиніної / Instagram

https://www.instagram.com/stories/mashaefrosinina/3081610730763620874/

Нагадаємо, що популярна українська співачка, акторка та ведуча Оля Полякова в інтерв'ю Маші Єфросиніній розкрила подробиці свого особистого життя. Відома артистка розповіла про те, як люди ставляться до різниці у віці з її чоловіком Вадимом, та про те, як велика різниця не заважає їхньому коханню.