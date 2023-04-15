Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Замість відпустки до лікарні: Маша Єфросиніна поділилася особистими проблемами arrow

Замість відпустки до лікарні: Маша Єфросиніна поділилася особистими проблемами

15 квітня 2023 00:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Замість відпустки до лікарні: Маша Єфросиніна поділилася особистими проблемами
Українська телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: Instagram
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українська телеведуча Маша Єфросиніна поскаржилася підписникам на втому, сум за мирним життям та скасовану відпустку через опіки сина. А також закликала триматися й допомагати одне одному.

Про це телеведуча розповіла у своєму Instagram.

Читайте також:

Деталі

Маша Єфросиніна поділилася з підписниками своєю історією про скасовану відпустку та випадок із сином Сашком. Телеведуча розповіла, що разом із командою попрацювала на славу, втомилася й, отже, заслужила на "маленький відпочинок".

"Стільки було зйомок в Києві. Ми записали годин 80 різного контенту, всі пішло в монтаж... Все, як з мирного минулого мого улюбленого життя", — каже Єфросиніна.

Спочатку відпустку не планувала, але їй написала "дуже крута клініка й покликала на відновлення", тому вирішила поїхати, а перед цим відправити сина до Польщі.

"Їду спати, гуляти, дихати, відновлюватись, їсти й трохи приводити до ладу своє здоров'я", — зазначила телеведуча.

Однак її плани кардинально змінив стан сина Сашка, якого Єфросиніна випадково обпекла гарячою кавою в потязі.

"Нікуди не поїхала, не полетіла, відчуваю себе гі*ном і от вирішила з вами поділитися цим", — каже телеведуча.

Тепер вона займається лікуванням сина Сашка, робить перев'язки. Лікарі кажуть, що рана скоро загоїться.

Єфросиніна наголошує, що доречно розповідати такі історії, бо її інстаграм — це суто повернення до "wow-життя", а війна все змінила настільки сильно, що тепер їй все здається важливим.

"Не завжди треба робити висновок про те, як живе людина, лише за її соцмережами, якщо вона не розповідає інтимні, правдиві, буденні речі. Вони в неї однаково є і вони тривають", — підсумовує Єфросиніна.

Також вона додає, що подібні ситуації роблять сильнішим, оскільки раніше через таке вона хвилювалася б більше.

Скриншот з історії Маші Єфросиніної / Instagram

https://www.instagram.com/stories/mashaefrosinina/3081610730763620874/

Нагадаємо, що популярна українська співачка, акторка та ведуча Оля Полякова в інтерв'ю Маші Єфросиніній розкрила подробиці свого особистого життя. Відома артистка розповіла про те, як люди ставляться до різниці у віці з її чоловіком Вадимом, та про те, як велика різниця не заважає їхньому коханню.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB