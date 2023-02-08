Ради Чарльза III Том Круз поставит на паузу съемки фильма Миссия невыполнима-8

Том Круз поставит на паузу съемки фильма "Миссия невыполнима-8"

Работа над восьмой частью шпионского боевика "Миссия невыполнима" идет полным ходом. Главную роль неизменно исполнит американский актер Том Круз, который уже давно выступает и продюсером франшизы. Впрочем, ради короля Чарльза III кинозвезда приостановит съемки в начале мая.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Подробности

60-летний актер часто приезжает в Великобританию и общается с элитой Соединенного Королевства. Еще в прошлом году Том Круз обозначил в календаре первые дни мая.

"Том был приглашен на коронацию короля. Это чрезвычайно престижное событие, а Круз — настоящий роялист. К тому же он теперь близок с принцем Уильямом и Кейт. Том сказал боссам киностудии приостановить работу над "Миссией невыполнимой" на выходные, посвященные коронации, чтобы убедиться, что он сможет присутствовать", — сообщил изданию источник.

В прошлом году голливудский актер лично сопровождал принца и принцессу Уэльских на премьере своего фильма "Топ Ган: Меверик".

Отметим, что коронация Чарльза III состоится шестого мая в Вестминстерском аббатстве (Лондон, Великобритания). Подготовка к этому событию идет полным ходом. Отдельным вопросом стоит визит на торжества скандальной парочки — принца Гарри и Меган Маркл.

Расписание празднования

Суббота, 6 мая: коронационная служба в Вестминстерском аббатстве; коронационная походка; появление на балконе Букингемского дворца.

Воскресенье, 7 мая: концерт и световое шоу в Виндзорском замке; уличные вечеринки. Это традиционные празднования, которые могут устраивать жители отдельных улиц или кварталов. На них следует подавать предварительные заявки, чтобы полиция, если они будут одобрены, могла перекрыть движение.

Кто именно будет принимать участие в концерте в Виндзоре, пока неизвестно. Однако его организаторы дали понять, что речь идет о самых популярных мировых артистах.

Понедельник, 8 мая: дополнительный выходной, а также День помощи (Big Help Out), в котором граждан Соединенного Королевства призывают принять участие в волонтерских программах.

Напомним, ранее мы писали, что британскую группу Spice Girls хотят объединить ради выступления на коронации Чарльза III. Также мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с Чарльзом III в Лондоне.