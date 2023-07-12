Зейн Малик впервые рассказал о дочери от Джиджи Хадид

Певец Зейн Малик. Фото: Google

Бывший участник группы One Direction Зейн Малик редко дает интервью. А о своей почти трехлетней дочери Хай, которую родила супермодель Джиджи Хадид, вообще не рассказывал. Впрочем, в подкасте Call Her Daddy он наконец-то это исправил.

Об этом сообщает издание Billboard.

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Зейн о дочери

По словам 30-летнего певца, отцовство сильно повлияло на него. Теперь главная цель Зейна — быть для маленькой Хай, которой в сентябре исполнится три года, хорошим примером.

"С тех пор как у меня родилась дочь, главное в моей жизни — попытаться быть для нее хорошим примером. Вот почему я даю это интервью. Раньше я очень нервничал, когда говорил об этом. Мне все время говорят, что я рассказываю "папочкины" анекдоты, и я тоже это заметил. Люди смотрят на меня как на чудака", — признался Малик.

Зейн сообщил, что в определенный момент его жизнь стала нечеткой и серой. Впрочем, появление дочери вернуло в нее краски.

Зейн и Джиджи начали встречаться в ноябре 2015 года. Звездная парочка несколько раз расходилась, но позже снова возобновляла отношения. В сентябре 2020-го у них родилась дочь Хай Хадид Малик. Звездная парочка окончательно разошлась в 2021 году.

Зейн Малик и Джиджи Хадид с дочерью. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Джиджи Хадид в индийском костюме посетила светское мероприятие в Мумбаи. Также мы рассказываем, что подруга Джиджи Хадид назвала причину, почему модель разошлась с голливудским актером Леонардо Ди Каприо.