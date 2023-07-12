Зейн Малік вперше розповів про доньку від Джіджі Хадід

Співак Зейн Малік. Фото: Google

Колишній учасник гурту One Direction Зейн Малік нечасто дає інтерв’ю. А про свою майже трирічну доньку Хай, яку народила супермодель Джіджі Хадід, взагалі не розповідав. Втім у подкасті Call Her Daddy він нарешті це виправив.

Про це повідомляє видання Billboard.

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За словами 30-річного співака, батьківство сильно вплинуло на нього. Тепер головна мета Зейна — бути для маленької Хай, якій в вересні виповниться три роки, хорошим прикладом.

"З того часу, як у мене народилася дочка, головне в моєму житті — спробувати бути для неї хорошим прикладом. Ось чому я даю це інтерв'ю. Раніше я дуже нервував, коли говорив про це. Мені весь час кажуть, що я розповідаю "татусині" анекдоти, і я теж це помітив. Люди дивляться на мене як на дивака", — зізнався Малік.

Зейн повідомив, що в певний момент його життя стало нечітким та сірим. Втім поява доньки повернула в нього фарби.

Зейн та Джіджі почали зустрічатися в листопаді 2015 року. Зіркова парочка кілька разів розходилась, але пізніше знову відновлювала стосунки. У вересні 2020-го у них народилася дочка Хай Хадід Малік. Зіркова парочка остаточно розійшлась 2021 року.

Зейн Малік та Джіджі Хадід з донькою. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джіджі Хадід в індійському костюмі завітала на світський захід в Мумбаї. Також ми розповідаємо, що подруга Джіджі Хадід назвала причину, чому модель розійшлась з голлівудським актором Леонардо Ді Капріо.