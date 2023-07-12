Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зейн Малік вперше розповів про доньку від Джіджі Хадід arrow

Зейн Малік вперше розповів про доньку від Джіджі Хадід

12 липня 2023 10:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зейн Малік вперше розповів про доньку від Джіджі Хадід
Співак Зейн Малік. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Колишній учасник гурту One Direction Зейн Малік нечасто дає інтерв’ю. А про свою майже трирічну доньку Хай, яку народила супермодель Джіджі Хадід, взагалі не розповідав. Втім у подкасті Call Her Daddy він нарешті це виправив. 

Про це повідомляє видання Billboard.

Читайте також:

Зейн про доньку

За словами 30-річного співака, батьківство сильно вплинуло на нього. Тепер головна мета Зейна — бути для маленької Хай, якій в вересні виповниться три роки, хорошим прикладом.

"З того часу, як у мене народилася дочка, головне в моєму житті — спробувати бути для неї хорошим прикладом. Ось чому я даю це інтерв'ю. Раніше я дуже нервував, коли говорив про це. Мені весь час кажуть, що я розповідаю "татусині" анекдоти, і я теж це помітив. Люди дивляться на мене як на дивака", — зізнався Малік.

Зейн повідомив, що в певний момент його життя стало нечітким та сірим. Втім поява доньки повернула в нього фарби.

Зейн та Джіджі почали зустрічатися в листопаді 2015 року. Зіркова парочка кілька разів розходилась, але пізніше знову відновлювала стосунки. У вересні 2020-го у них народилася дочка Хай Хадід Малік. Зіркова парочка остаточно розійшлась 2021 року. 

Зейн Малік та Джіджі Хадід з донькою. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джіджі Хадід в індійському костюмі завітала на світський захід в Мумбаї. Також ми розповідаємо, що подруга Джіджі Хадід назвала причину, чому модель розійшлась з голлівудським актором Леонардо Ді Капріо.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз